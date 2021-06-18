30-градусную жару будут "тушить" дожди с грозами: прогноз погоды на ближайшие дни

Несмотря на приход настоящей летней жары, украинцев ждут регулярные дожди с грозами – синоптики уточнили, в каких именно областях и когда

На выходных в Украине будут и дожди, и жара, а в понедельник грозы утихнут и почти везде солнце. Со вторника снова вернутся дожди, но станет еще жарче, до +33.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 19 июня, дожди ожидаются на западе, юге, в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Температура воздуха 25-29 градусов, на Донбассе до +30. В Киеве без осадков и +29.

В воскресенье, 20 июня, дожди накроют большинство областей – сухо будет разве что на севере, востоке, в Киевской, Полтавской областях и в Крыму. Температура воздуха 25-31 градус.

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В выходной понедельник, 21 июня, дожди практически прекратятся. Лишь немного покапает в некоторых западных областях. Температура 25-30 градусов, в Киеве до +32.

Во вторник, 22 июня, станет еще жарче: на востоке и севере до +33, в Киеве до +32. В остальных областях 28-30 градусов. Дожди снова вернутся и зальют запад, юг, и практически весь центр страны, в том числе и Киев.

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В среду, 23 июня, дожди в западных, южных и центральных областях. Температура 27-30 градусов, в Киеве до +32, на востоке до +33.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму Ялту затопило после сильных дождей и выхода рек из берегов. В городе объявлен режим ЧС и начали эвакуировать людей.

Если вы пока точно не определились с планами на ближайшие пару месяцев, то ловите целый календарь лайфхаков, которые помогут сделать лето насыщенным, ярким и незабываемым.