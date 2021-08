30 лет украинской культуры: от театра "Черный квадрат" до триумфа KAZKA и alyona alyona

Как в независимой Украине появлялись первые фестивали, клубы, СМИ, галереи, сериалы, артисты и группы

На двух полюсах украинской культуры – писатель Олесь Ульяненко и певица alyona alyona. В центре: обложка журнала "Наш". Коллаж "Сегодня"

30-летие Независимости Украины – прекрасный повод для подведения промежуточных итогов. Вспомнить, с чего мы начинали и попытаться понять, куда мы идем.

Сфера массовой культуры в этом плане кажется одной из наиболее интересных. Ведь только накануне обретения Независимости появились первые ростки свободы, когда ослабел идеологический контроль государства над художниками, поэтами, писателями, артистами и музыкантами. И тогда появились первые художественные сквоты, легендарные уже рок-группы, литературные объединения, немыслимые во времена УССР. Зародился шоу-бизнес, открылись первые клубы и книжные издательства.

Давайте проследим, как это было – а заодно вспомним, какие события в мировой культуре оказали на нас влияние в те не такие уж и далекие годы.

1991

Театр "Черный квадрат". Первый независимый от государства театр "Черный квадрат" делает ставку на эксперимент на сцене – создатель театра и актерской студии Анатолий Неелов создал собственный метод сценической импровизации. По легенде, однажды актеры оказались не готовыми к спектаклю, но режиссер настоял на том, чтобы выступление все же состоялось – и спектакль стал чистой импровизацией. С тех пор уже 30 лет каждая постановка "Черного квадрата" – это уникальное шоу, которое создается прямо на глазах у зрителей.

Первый сквот. В зале Союза Художников проходит выставка "Художники Парижской коммуны", где представлены будущие классики "Южнорусской школы живописи". Название выставке дал сквот (расселенный дом, который используется как арт-пространство) на ул. Парижской коммуны, 18, где молодые художники оборудовали себе мастерские.

Премьера "Терминатора-2". В начале июля 1991 года на экраны выходит вторая – и лучшая часть франшизы "Терминатор". Футуристический боевик режиссера Джеймса Кэмерона стал первым фильмом, в котором созданные на компьютере спецэффекты выглядели максимально реалистичными.

1992

Фестиваль "Таврийские игры". Когда в августе 1992-го каховский предприниматель и комсомольский функционер Николай Баграев провел на местном стадионе "Авангард" музыкальный фестиваль, никто не мог предположить, что на ближайшие 15 лет одним из центров украинского шоу-бизнеса станет именно Каховка. Из-за нехватки инфраструктуры участников первого фестиваля поселили на пароходе, но в дальнейшем это стало одной из традиций "Таврийских игр". Через два года фест переезжает на городскую набережную и прописывается там окончательно – и лишь однажды, в 2007-м, проводится в Киеве. Баграев ориентировался на собственные вкусы, благодаря чему на фестивале выступали его любимцы наподобие Deep Purple или Status Quo. Но главное, что "Таврийские игры" стали привычной площадкой для большинства украинских исполнителей и групп.

Евродиснейленд.12 апреля, после пяти лет строительных работ, на которые было затрачено более 4 млрд долларов, в Марн-Ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд. Это был первый в Европе и четвертый в мире гигантский парк аттракционов и развлечений, построенный по концепции известного американского мультипликатора Уолта Диснея.

1993

Телеканал "Украина" начинает вещание. Ведущий украинский общенациональный телеканал "Украина" начинает вещание в Донецке. С 2004-го канал имеет статус общенационального, а уже через четыре года переезжает в Киев. История канала "Украина" – единственный в нашей стране пример, когда региональный телеканал становится общенациональным лидером среди украинских телеканалов по всем основным аудиториям. Достижения канала неоднократно отмечались украинскими и международными отраслевыми премиями, а также наградами "Телетриумф", The PromaxBDA Promotion, Marketing and Design Award.

Логотип канала отличается мгновенной узнаваемостью. Фото: Вики

Интернет. В 1993 году в мире произошел настоящий взрыв популярности Интернета. Университеты, правительства и частные корпорации – все видели новые возможности в открытом доступе в сеть. В Украине в то же время активно развивается сеть ФИДО – прообраз будущей Всемирной сети. ФИДО создавали первые программисты и разработчики, которые имели доступ к компьютерной технике в умирающих научно-исследовательских институтах страны (НИИ).

1994

"ВВ" собирают стадион. Первой украинской группой, собравший стадион, стали "ВВ". В 1994 году, когда "Вопли" после возвращения из Парижа "взорвали" стадион "ЦСКА", во Львове родился новый коллектив, получивший название "Океан Эльзы". Именно они станут главной стадионной группой украинского рока. "ОЭ" изначально ставил перед собой амбициозные цели. Но главное, что им удалось наполнить космополитический брит-поп типично украинской мелодикой и чувственностью. Неудивительно, что стадионный концерт на одесском "Черноморце" к двадцатилетию группы собрал 50 тыс. зрителей и стал одним из главных музыкальных впечатлений нынешних 30-летних.

ТВ-шоу "RAP-обойма". Будущие участники группы "Танок на майдане Конго" Олег Михайлюта (Фагот) и Александр Сидоренко (Фоззи) запускают на УТ-2 программу "RAP-обойма" – единственное на территории СНГ ТВ-шоу, посвященное субкультуре хип-хопа.

Премьера "Криминального чтива". Второй фильм 31-летнего Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" собирает все главные кинонаграды года и утверждает новую киноэстетику. Это очень черный юмор, замешанный на насилии и "нелинейно" рассказанная история, которая построена на сюжетах и ​​образах из множества других фильмов.

1995

Рэйв-вечеринки "Торба". Рейв-культура в Украине становится массовым явлением благодаря вечеринкам "Торба", которые проходили в ночном клубе "Нью-Йорк" и в Доме кино с 1995 по 1997 год. Первые ночные клубы, в которых ди-джеи играли музыку house (это новое веяние добралось до Киева, по традиции, с пятилетним опозданием), появились еще в 1993 году. Но это было развлечение не для всех – первые столичные "рейвы" проходили в гостиницах "Русь", "Лыбидь" и "Мир", которые были не по карману рядовым меломанам и "неформалам". На "Торбе" танцевали все, кто мог разжиться приглашением-"флаером", а купить билеты могли себе позволить даже студенты. В первые годы "рейв"-вечеринки были важнейшим явлением городской культуры, объединяя не только ди-джеев и музыкантов, но также художников, кинематографистов, дизайнеров, модельеров и так далее. А сама музыка techno на долгие годы определит музыкальный ландшафт украинской столицы.

Вот так выглядели "флаеры"-приглашения на вечеринку. Фото: amnesia.in.ua

Windows 95. 24 августа – день, когда компьютеры окончательно завладели миром. Дата выпуска операционной системы Windows 95 стала тем водоразделом, который безвозвратно разграничил нашу жизнь на аналоговое прошлое и цифровое будущее.

1996

"Полевые исследования украинского секса". В 1996 году на прилавках книжных магазинов появляется первый бестселлер независимой Украины – дебютный роман философини и поэтессы Оксаны Забужко "Полевые исследования украинского секса". "Сексуальная Одиссея" украинской феминистки выдержала на родине десяток переизданий и была переведена на 11 иностранных языков.

Главные музыкальные тренды начала 1997-го – на обложке "ГалаSа". Фото: скан

Журнал "ГалаS". В начале года выходит первый экземпляр журнала, целиком посвященного поп- и рок-музыке. "ГалаS", которым руководил уважаемый музыкальный журналист Александр Евтушенко (1957-2020), не пережил дефолт 1998-го, но запомнился украинским меломанам на долгие годы.

Концерт на Майдане "Облученные звуки". Невиданное для Украины событие: впервые на открытой площадке Майдана Незалежности, где выступают преимущественно эстрадные исполнители и рокеры, проходит концерт радикального джазового авангарда. "Облученные звуки", посвященные 10-й годовщине аварии на ЧАЭС – произведение киевского джазового гитариста Александра Нестерова (1954-2005), становится событием международного масштаба. Но на родине этот концерт, как и деятельность Нестерова в целом, остаются достоянием узкого круга ценителей.

1997

Laibach в Киеве. Впервые в Киеве выступает рок-группа, актуальная на мировой сцене: два концерта в столице дают словенские арт-провокаторы Laibach. До этого украинских меломанов радовали разве что британцы Nazareth (1990) и Deep Purple (1996), которые на родине давно вышли в тираж.

Сериал "Роксолана". Первый украинский сериальный хит "Роксолана" с Ольгой Сумской в ​​главной роли успешно конкурирует на нашем ТВ с российской "Графиней де Монсоро", где блистает киевлянин Алексей Горбунов.

Феномен Гарри Поттера. В мире наблюдается зарождение нового культа – летом 1997 выходит первая книга поттерианы "Гарри Поттер и философский камень". К концу года роман становится бестселлером, а его автор Джоан Роулинг, разведенная мать четырехлетней девочки, живущая на грани бедности – миллионершей.

1998

Спустя десяток лет после премьеры фильм издали на диске. Фото: скан

Первый украинский фильм, выдвинутый на "Оскара". В 1998 году Украина впервые принимает участие в "оскаровской" гонке – лента Вячеслава Криштофовича "Приятель покойника" выдвигается на главную кинопремию мира как лучший фильм на иностранном языке. Несмотря на финансовую помощь французских продюсеров, безразличные украинские чиновники от кино сделали все, чтобы этот фильм остался без статуэтки.

Pridigy в Киеве.Газета "Сегодня" подтверждает – долгожданный концерт группы Pridigy в Киеве все-таки состоится. Впервые в Украине выступает западная группа на пике популярности, чьи песни и диски возглавляют хит-парады по всему миру. Несмотря на последефолтный кризис и высокую стоимость билетов (40 долларов – примерно треть средней зарплаты офисного работника), "Дворец спорта" был набит битком фанатами.

Первая украинская группа на Sziget. В свою очередь, калушские "Братья блюза" становятся первыми украинцами в лайн-апе влиятельного рок-фестиваля Sziget (Венгрия).

Премьера "Титаника". Режиссер первых двух "Терминаторов" Джеймс Кэмерон берет новую высоту – его мегаломанская мелодрама "Титаник" приносит в прокате более 2 млрд долларов и становится "оскаровским" чемпионом, получившим 11 статуэток в 14 номинациях. А кадр с главными героями на носу корабля становится одним из первых Интернет-мемов.

Один из первых мемов по мотивам "Титаника". Фото: yaplakal.com

1999

ТВ-шоу "Караоке на Майдане". 17 января – премьера программы, которой суждено было стать самым долгоиграющим проектом на украинском ТВ. "Караоке на Майдане" во главе с бессменным ведущим Игорем Кондратюком выходила 20 лет, сменив за это время три телеканала. Кроме того, шоу стало стартовой площадкой для ряда популярных украинских певцов – например, Виталия Козловского.

Сериал "Огнем и мечом". Сериал Ежи Гоффмана "Огнем и мечом" – на тот момент крупнейшая международная копродукция в новейшей истории украинского кино. (По разным оценкам, с бюджетом от 6,5 до 8 млн долларов.) Гоффман, который был много лет счастливо женат на киевлянке, сильно смягчил антиукраинскую риторику романа Генриха Сенкевича. А такие харизматичные персонажи, как Богдан Хмельницкий в исполнении Богдана Ступки и казацкий полковник Богун (Александр Домогаров) просто "украли" фильм у польских героев эпопеи.

Премьера "Матрицы". Первая часть трилогии "Матрица" стала идеальным фильмом нового тысячелетия, который меняет мир. Это и сложный в производстве боевик с новаторскими спецэффектами, и одновременно псевдофилософская концепция. Между прочим, сериал изменил и самих авторов: братья-режиссеры Вачовски становятся сестрами.

2000

Сериал "День рождения Буржуя". Первый серийный суперхит независимой Украины – "День рождения Буржуя", только наполовину украинский. Голливудский москвич Валерий Николаев сыграл нувориша с человеческим лицом и зритель поверил в то, что богатые тоже плачут. Благодаря сериалу актеры Виталий Линецкий и Владимир Горянский становятся "звездами": Линецкого, который трагически погиб 14 лет спустя, назовут лучшим актером своего поколения. А продюсер Александр Роднянский дойдет до самого Голливуда.

Главный герлз-бэнд Украины – "Виа Гра". Осенью 2000 года песня "Попытка номер 5" новосозданного девичьего дуэта "Виа Гра" звучит, как говорится, из каждого утюга. На канале Biz-TV, принадлежащему сопродюсеру "Виа Гры" Дмитрию Костюку, не стесняются ставить песню в эфир до десятка раз в день. В какой-то момент мегапопулярный проект раздваивается на два коллектива – под руководством Костюка и второго создателя герлз-бэнда, Константина Меладзе. (Дело даже дошло до суда.) Творческая живучесть "Виа Гры" поражает воображение. На протяжение 10 лет хитмейкер Меладзе исправно "печет" один шлягер за другим, а через состав за все эти годы прошли два десятка певиц весьма эффектной внешности, каждая из которых сделала успешную сольную карьеру.

2001

Украина на Венецианском биеннале. Украинские художники впервые принимают участие в Венецианском биеннале, 49-й по счету. Но без скандала не обошлось. В результате закулисных игр чиновников и противостояния различных групп влияния среди самих художников неожиданно меняется куратор и наша сторона срывает все дедлайны. В то же время в итальянском павильоне были представлены работы Александра Ройтбурда (1961-1921) и Виктора Марущенко, приглашенных лично организаторами.

Самый скандальный фильм Украины. Выходит последний фильм классика "поэтического кино" Юрия Ильенко. "Молитва за гетмана Мазепу" стала самым дорогим на тот момент национальным кинопроектом (12,5 млн гривен при курсе доллара 5). Фильм открывается сценой, в которой Петр Первый насилует солдата на могиле гетмана – и продолжается в том же духе более двух часов. "Молитва ..." вызывает всеобщее удивление, споры вокруг нее не утихают до сих пор.

Премьера "Гарри Поттера и философского камня". Первая книга о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера наконец получает киновоплощение. "Гарри Поттер и философский камень" десятикратно окупается в прокате и дает старт успешной карьере актера Дэниела Рэдклиффа.

2002

Восходит звезда Андрея Жолдака. Скандально известный театральный режиссер Андрей Жолдак возглавляет Харьковский академический театр, и первая же постановка в новой должности – "Гамлет. Сны", становится "визитной карточкой" 40-летнего режиссера. После того, как спектакль "Ромео и Джульетта" будет запрещен Минкультом, Жолдак переедет работать в Германию: в театральном мире Европы у него "звездный" статус.

Галерея Марата Гельмана в Киеве. В Киеве открывается филиал Галереи Марата Гельмана – на тот момент одной из самых передовых на постсоветском пространстве. Ее возглавляет известный одесский художник Александр Ройтбурд.

Film.ua. Несмотря на то, что украинское кино как явление остается под большим вопросом, в стране создается кинокомпания Film.ua, которой суждено стать самой большой в Восточной Европе. Здесь не только снимают кино, сериалы и телешоу, но и учат это делать в собственной киношколе. Первым сериалом Film.ua стал "Европейский конвой" Андрея Бенкендорфа, снятый по горячим следам реальной истории об ограблении банка и захвате заложников. Всего на Film.ua снято более 200 игровых и документальных фильмов, а также сериалов, включая такие международные хиты, как "Нюхач" и "Красная королева".

2003

Государственный гимн Украины обретает слова. На тринадцатом году независимости наконец утвержден текст Государственного Гимна Украины. Им становится стихотворение "Ще не вмерла Украина" этнографа Павла Чубинского (1839-18884), написанный в 1862 году.

Журнал "Наш". 2003 год – пик расцвета журнала "Наш", который на долгие годы стал недосягаемым образцом творческой раскрепощенности и радикальных художественных экспериментов. Пожалуй, единственное украинское медиа, которое заслуживает "культовый" статус.

Типичная обложка одного из выпусков "Нашего". Фото: скан

"Артхаус-трафик". Это был важный год для украинского кино. Начинает работу компания "Артхаус-трафик" – единственный в стране прокатчик авторского кинематографа, которая со временем переходит на прокат и продюсирование фильмов отечественного производства. Среди режиссеров, которых поддержала компания Дениса Иванова – Сергей Лозница, Мирослав Слабошпицкий, Валентин Васянович.

Украинская анимация побеждает в Берлине. В основном конкурсе Берлинале "Серебряным медведем" награждается фильм украинского аниматора Степана Коваля "Шел трамвай девятый номер". 9-минутная пластилиновая анимация, снятая на суржике, соберет еще четыре престижные награды.

Мода на мюзиклы. Мир переживает пик увлечения мюзиклами. Украина – не исключение: 31 октября в Киевском театре оперетты состоялась премьера первого отечественного мюзикла "Экватор", который по размаху мало уступает бродвейским образцам.

2004

"Депеш мод" Сергея Жадана. Поколение украинцев, чья юность пришлась на первую половину девяностых, получают собственный голос. Харьковский поэт и переводчик Сергей Жадан публикует дебютную книгу большой прозы "Депеш мод" – роман взросления, больше похож на кошмарный сон.

"Депеш мод" – книга потерянного поколения. Фото: book24.ua

Победа Украины на Евровидении. На волне Оранжевой революции Украина на пике внимания всех мировых СМИ. Неудивительно, что на песенном конкурсе "Евровидение" побеждает украинская участница Руслана. С тех пор "Евровидение" становится в нашей стране чуть ли не делом государственной важности.

Премьера "Настройщика". В прокат выходит новая лента Киры Муратовой, которая становится главным кинособытием года. "Настройщик" – трагикомическая история невозможной любви и неуклюжей аферы соединяет несоединимое. Прежде всего, дуэт чопорной красавицы Ренаты Литвиновой и комика Георгия Делиева.

Социальные сети. Кажется, Facebook был с нами всегда, но это не так. Наибольшую социальную сеть в мире и одноименную компанию основали 4 февраля 2004 года 20-летний студент Марк Цукерберг и его соседи по общежитию Гарвардского университета – Эдуардо Саверин, Дастин Московиц и Крис Хьюз.

2005

Журнал "Шо".Поэт Александр Кабанов возглавляет в Киеве журнал "Шо", ставший художественным журналом нового поколения – с яркими стильными обложками в твердом переплете и современным дизайном.

Победа Украины в Каннах. Дипломная работа "Подорожні" выпускника Карпенко-Карого Игоря Стрембицкого получает "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. 10-минутная документалка показывает быт Дома ветеранов сцены, где содержатся одинокие актеры-пенсионеры. Победа далась Стрембицкому нелегко: режиссеру пришлось снимать на бракованной пленке, которой постоянно не хватало.

Провал Украины на "Евровидении". Киев впервые принимает "Евровидение", но прошлогодний триумф Русланы с песней Wild Dances оборачивается конфузом. От Украины выступают авторы гимна оранжевой революции "Разом нас багато" хип-хоп-трио "Гринджолы", которые умудряются показать наиболее низкий для наших артистов результат – только девятнадцатое место из 24. Через 12 лет этот рекорд побьют О.Torvald, заняв последнее место. А победителем "Евровидения-2005" стала певица Елена Папаризу из Греции.

Группа "Бумбокс". Герои нового поколения, хип-хопперы "Бумбокс" выпускают первый альбом "Меломания". Дебютантов отличает новаторский подход к саунду: биты и скрэтчи парадоксально сочетаются с переборами "дворовой" гитары.

2006

Украинская озвучка прокатных фильмов. Решением Конституционного Суда Украины входят в силу положения Закона о кинематографе, которые обязывает прокатчиков демонстрировать фильмы на украинском языке. Выполнение закона мониторит группа активистов. Прокатчики, конечно же, встречают закон в штыки – ведь он несет дополнительные расходы на переозвучку. Но в итоге решает зритель: украинские диалоги изобретательно адаптируют иностранный сленг и потешно обыгрывают отечественные реалии.

Киев как культурное пространство. В 2006 году очевидно, что Киев становится культурной столицей: открываются галереи в PinchukArtCentre и "Художественном арсенале", стартует поэтический фестиваль "Киевские лавры", собирающий ведущих поэтов постсоветского пространства.

"Адольфыч". В российском издательстве Ad Marginem выходит отдельной книгой кинороман "Чужая" Владимира "Адольфыча" Нестеренко (псевдоним активного деятеля рок-подполья 80-х Владимира Шамрая). Текст обжигает читателя стремительным экшеном в лучших традициях гангстерского кино и точными диалогами. По слухам, продюсерская компания Константина Эрнста покупает права за баснословные 100 тыс долларов, но снятый в России фильм значительно уступает книге.

2007

"S.T.A.L.K.E.R."Первой компьютерной игрой отечественного производства, которая покорила мир, стала "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" (тираж 2 млн). Основатель компании-разработчика GSC Сергей Григорович – счастливый пример осуществления американской мечты по-украински. С шестого класса торгует на радиорынке, бросает КПИ ради собственного бизнеса, но уже в 32 года входит в рейтинг миллионеров.

Первый тур украинской группы по Европе. Ивано-Франковская "Перкалаба" становится первой группой Украины, которая подписывает контракт на 20 концертов в пяти странах Европы. С тех пор в европейские туры музыканты ездят дважды в год, весной и осенью.

"Гогольфест".Один из лучших театральных режиссеров страны Владислав Троицкий основывает "Гогольфест". Фестиваль объединяет современный театр, музыку, кино и перфоманс, и уже через два года входит в пятерку лучших европейских фестов.

Логитип фестиваля абсолютно узнаваем. Фото: gogolfest.org

Николай Трох. В Киеве умирает Николай Трох (Трохимчук) – один из главных украинских фотохудожников своего времени. В начале 90-х Трох документирует жизнь художников-сквоттеров "Парижской коммуны", а настоящей "звездой" фотографии становится благодаря сотрудничеству с днепровским журналом "Наш".

2008

Эмо. На пике моды новая подростковая субкультура. Эмокидов объединяет музыка эмо-кор и размытая половая принадлежность. Обязательные детали имиджа – кеды, черный лак на ногтях и прическа с челкой через все лицо. Эмо декларируют глубину эмоциональных переживаний как образ жизни, за которым зачастую скрываются инфантильность и подростковый эгоизм. В тоталитарных обществах быть эмо – небезопасно, но уже через пару лет движение само по себе сходит на нет.

Субкультура эмо на пике популярности долго не задержалась. Фото: Вики

Первый украинский комикс-бестселлер. Графический роман "Максим Оса" Игоря Баранько не был первым украинским комиксом о казаках – еще в 1995 году вышел "Буйвитер". Но если сегодня комикс Константина Сулимы известен лишь коллекционерам, то "Максим Оса" становится бестселлером – насколько это возможно при отсутствии рынка графических романов. Планировался даже фильм, но после шести лет "производственного ада" проект был закрыт.

Украинского казака-характерника ждут страшные и удивительные приключения. Фото: cosmic.com.ua

IMAX в Украине. В Киеве открывается первый в Украине кинотеатр в новом формате IMAX. Теперь украинским зрителям доступно модное 3D – правда, пока что в прокате только документальные ленты о космосе и жизни океанских глубин. А первым художественным 3D-фильмом, который показали в столичном IMAX, стала шестая часть приключений Гарри Поттера.

2009

Сергей Кузьминский. Большая потеря в мире украинской музыки – 3 августа 2009 года на 47-м году умирает Сергей "Кузя" Кузьминский, создатель "Братив Гадюкиных", композитор, ди-джей. Головокружительной карьере лидера одной из популярнейших в Украине групп Кузьминский предпочел диджейский пульт: в "нулевые" DJ Pubert становится главным провозвестником psychedelic trance в Украине. Легендарного музыканта похоронят на Лычаковском кладбище Львова.

На последних концертах "Гадюкиных" Кузьминский выступал уже смертельно больным. Фото: Вики

"Донбасс Арена". 29 августа в Донецке открывается стадион "Донбасс Арена" вместимость более 50 тыс зрителей и стоимостью 400 млн долларов. Изюминка открытия – концерт американской "звезды" аренби Бейонсе.

Писатель Олесь Ульяненко против комиссии по Нацморали. Первый литературный скандал – Нацкомиссия по вопросам защиты общественной морали признает книгу Олеся Ульяненко "Женщина его мечты" порнографической. Автору жесткого триллера о моральном разложении украинского общества "светит" тюремное заключение. Писатель выигрывает битву с цензурой у государства, но это укорачивает ему жизнь: в 2010 году 48-летнего Ульяненко не стало.

Борьба с цезурой окончательно подорвала здоровье Олеся Ульяненко. Фото: Вики

Хипстеры. Кеды Converse, блокнот Moleskine, iPhone и густая борода – портрет типичного хипстера. Новая молодежная субкультура меньше ориентирована на музыку и больше – на потребление. Между тем, именно "креативный класс" вернул в наш ежедневный обиход культуру потребления кофе и обогатил словами "барбершоп" и "хайпануть".

2010

ТВ-шоу "Х-Фактор". 4 сентября в прямом эфире выходит талант-шоу "Х-Фактор" – украинская версия британского проекта The X Factor, на котором выступают самодеятельные певцы, мечтающие о профессиональной карьере. Финалисты разных лет Александр Кривошапко, Алина Паш и Дмитрий Монатик со временем действительно становятся популярными артистами.

Одесский международный кинофестиваль. Многолетняя гегемония столичной "Молодости" сломана: в Одессе стартует международный кинофестиваль. Кроме кинопоказов, в рамках ОМКФ проводят мастер-классы какие величины в мире кино, как Наум Клейман, Отар Иоселиани, Йос Стеллинг, Рутгер Хауэр и др. Один из главных аттракционов фестиваля – показы на Потемкинской лестнице, где можно увидеть "немую" киноклассику в сопровождении "живого" оркестра.

Одесский "Поцелуй Иуды" оказался более поздней копией. Фото: Вики

Возвращение поддельного Караваджо. Возвращение в Украину полотна Караваджо "Поцелуй Иуды", которое было похищено из Одесского художественного музея в 2008 году, напоминает детективный триллер – с внедрением оперативника в банду похитителей и подставным покупателем-миллионером из Америки. Правда, позже будет установлено, что все это время в музее хранилась копия, сделанная через 10 лет после смерти великого художника.

2011

The HARDKISS. В Киеве возникает проект The HARDKISS – главная рокапопсовая группа Украины. Признанная лучшей рок-группой-2017 по версии YUNA, а в следующем году The HARDKISS собирает полный Дворец спорта.

"Говорящая" обложка книги Лины Костенко. Фото: book-ye.com.ua

Возвращение Лины Костенко. Главное событие литературной жизни – роман поэтессы-шестидесятницы Лины Костенко "Записки украинского самашедшего", который опубликован в декабре 2010 года. 80-летняя Костенко пишет от имени тридцатилетних, сам роман очень неровный и вызывает смешанные отзывы, но это одна из немногих адекватных попыток осмысления украинской жизни "нулевых" годов.

Новый триумф украинских кинематографистов в Каннах: "Золотую пальмовую ветвь" получает короткометражный фильм "Кросс" Марины Вроды. Герои фильма, школьники, бегут кросс – и этот кросс становится метафорой жизни в Украине. В 2014 году Врода снимает еще один короткий метр, "Улитки", где главными героями опять становятся подростки.

Сериал "Игра престолов". 17 апреля на канале НВО выходит первый эпизод "Игры престолов" – одного из главных сериалов нашего времени. В ближайшие 8 лет зрители, затаив дыхание, будут пристально следить за перипетиями борьбы за Железный трон и называть детей в честь любимых персонажей.

2012

Богдан Ступка. 22 июня на 71-м году уходит из жизни Богдан Ступка (1941-2012) – один из самых востребованных украинских актеров как внутри страны, так и за ее пределами. Прощание в театре имени Ивана Франко, которым много лет руководил Ступка, собирает толпы людей, включая первых лиц государства. Что не удивительно. Он был не только величайшим актером страны, но еще и занимал должность министра культуры Украины (1999-2001).

"И друг мой грузовик" дает прощальный концерт. В декабре 2012 года главная инди-группа страны "И друг мой грузовик" (Днепр) попрощалась с поклонниками после 15 лет плодотворной деятельности. В следующем году фронтмен "грузовиков" Антон Слепаков вместе с коллегой из харьковской группы Lюк основывают "Вагоновожатых".

Скандал, которого никто не заметил. Художественная акция украинского-канадского художника Тараса Полатайко "Спящая красавица" в Национальном художественном музее Украины вызывает скандал. Поцелуем двух девушек возмущены в незарегистрированной Греко-католической церкви: там требуют от Минкульта наказать музей за пропаганду гомосексуализма. Об акции много пишут за границей, в Украине она проходит почти незамеченной.

YUNA. 8 февраля 2012 в киевском дворце "Украина" состоялась первая церемония музыкальной премии YUNA. Всего лауреатами премии станут около 50 исполнителей и групп, рекордсмены – The HARDKISS, "Океан Эльзы", Монатик и Джамала.

2013

Прорыв киевской прозы на европейский рынок. Роман "Истеми" киевского писателя Алексея Никитина переводят на итальянский и английский языки. Следом за классиками Никитин последовательно продолжает создавать мифологию города, но в его текстах прохладный постмодерн парадоксально сочетается с теплыми человеческими интонациями. Главные темы – Киев, предательство друзей и обретение любви.

"Коммунистическая абсурдистская реальность превращается в кошмар посткапитализма", – писали западные рецензенты о книге киевлянина Алексей Никитина. Фото: Amazon

ONUKA. Киевский дуэт Натальи Жижченко и Евгения Филатова ONUKA объединяет два наиболее востребованных в Украине формата – электронной и этнической музыки. А в плане сценического имиджа становится одним из самых стильных отечественных проектов.

Сериал "Сваты". Самый популярный украинский сериал – "Сваты". 6 сезон признан самым рейтинговым продуктом украинского ТВ в 2013 году: в среднем, каждую серию этого неприхотливого ситкома посмотрели более 4 млн украинских зрителей. Но ни один из них не мог предположить, что через шесть лет продюсер "Сватов" возглавит государство.

Тверк. Мир сходит с ума по тверку – провокационному танцу, который изобрели хип-хопперы Нью-Орлеана еще в начале 90-х. Основанный на традиционных танцах народов Западной Африки, тверк делает ультрамодным белая певица Майли Сайрус.

2014

Возвращение виниловых пластинок. На волне возрождения интереса к виниловым пластинкам в Киеве открывается музыкальное издательство Aby Sho Music, которое выпускает на "виниле" всю более-менее заметную украинскую музыку, от ONUKA и "ДахаБраха" до alyona alyona. А сама пластинка становится непременным атрибутом хипстерского имиджа.

Благодаря издательству Aby Sho музыка украинских артистов снова зазвучала с виниловых пластинок. Фото: Инстаграм

Мирослав Слабошпицкий и его "Племя". Украина продолжает штурмовать Канны – 21 мая там состоялась премьера "Племени", первого полного метра призера Локарно-2012 Мирослава Слабошпицкого. Поставленная без единого диалога драма об интернате для подростков с недостатками слуха вызывает гнев премьер-министра Николая Азарова. Его легко понять – фильм, снятый за государственный счет, выглядит как диагноз Украине времен Януковича. Это не мешает режиссеру вернуться из Канн с тремя призами.

Премьера "Поводыря". Мелодрама "Поводырь" Олеся Санина – роуд-муви о путешествии по Украине времен Большого террора слепого кобзаря с американским мальчиком, с не менее большой помпой выдвигается на "Оскар". Но по устоявшейся уже плохой традиции не входит даже в шорт-лист.

Ice Bucket Challenge. Мир охватила мода на флешмобы: "звезды" и простые смертные наперегонки обливаются холодной водой, передавая эстафету Ice Bucket Challenge.

2015

Украинский десант на фестивале Sziget: в 2015 году здесь выступают "ДахаБраха", ONUKA и "Гайдамаки", причем "ДахаБраха" приезжают на фестиваль вот уже во второй раз. В следующем году знаменитый на весь мир этно-коллектив станет первой украинской группой на Glastonbury – британском "Вудстоке".

Фестиваль Atlas Weekend. В Киеве появляется собственный Sziget – первый фестиваль Atlas Weekend состоялся 11 и 12 июля на территории Арт-завода "Платформа". В разные годы на фестивале выступают такие всемирно известные группы, как GusGus, Kasabian, Royksopp, The Chemical Brothers, LP и тому подобное.

Светлана Алексиевич получает Нобеля. Впервые лауреатом Нобелевской премии по литературе становится писатель из постсоветской республики. Светлана Алексиевич родилась в Ивано-Франковске и провела детство под Винницей. Но прославилась еще в восьмидесятые годы как белорусская писательница – документальным романом "У войны не женское лицо". Алексиевич получила Нобеля "за многоголосное творчество, памятник страданию и мужества в наше время". Самое известное произведение – "Чернобыльская молитва".

2016

Украина во второй раз побеждает на "Евровидении". В СМИ триумф Джамалы называют "сенсационным" – ее выступление собирает 354 балла. Драматический песенный номер "1944" еще до конкурса вызывает споры благодаря политическим аллюзиям – за трагедией депортации крымских татар прозрачно читается оккупация Крыма, но певица явно не нуждается в лишней рекламе. Дочь крымского татарина и армянки, Джамала имеет экзотическую внешность, глубокий голос и сильную технику. Ее победа кажется вполне заслуженной.

Первый тур украинской группы по Южной Америке. На международную арену выходит киевская группа Stoned Jesus, который играет экзотический для наших степей stoner rock. В 2016 году они становятся первыми украинскими артистами, которые отыграли тур по Южной Америке, а еще через два года музыканты Stoned Jesus подписывают контракт с влиятельным австрийским лейблом Napalm Records.

Киевляне Stoned Jesus во время концерта в Лондоне. Фото: Фейсбук

Вступает в силу закон о квотах на радио – отныне доля песен на украинском языке должна составлять 25% радиоэфира. Нарушителей штрафуют: за первые два года сумма штрафов составила около 2 млн грн. Группой номер один отечественного радиоэфира становится "Океан Эльзы".

2017

"Украинская волна". В стране, где годами не выделялись деньги на кинопроизводство, основана национальная кинопремия "Золота дзига". Все объясняется просто – политикой. Летом 2014-го Госкино возглавляет сын режиссера Юрия Ильенко Филипп, и национальный кинематограф становится весомой статьей госбюджета. Если в 2015 году на кино выделяется 175 млн гривен, то через два года – уже полмиллиарда. У Ильенко хватает врагов. Госкино регулярно обвиняют обвинения во всех смертных грехах, но процесс, что называется, пошел. Большинство фильмов, снятых во времена каденции Ильенко (2014-2019), смотреть без слез нельзя, хотя именно в это время создается ряд фестивальных и кассовых хитов.

Возвращение в "Твин Пикс". Событие года номер один – на малые экраны возвращается сериал "Твин Пикс". За 25 лет с момента премьеры история расследования убийства школьницы Лоры Палмер стала настоящим культом. Герои оригинального сериала постарели, некоторые актеры успели даже умереть, но здесь нет места для ностальгии: 70-летний режиссер Дэвид Линч снимает все такое же радикальное арт-кино.

2018

KAZKA. Украинская музыка покоряет новые горизонты. "Плакала" – песня с дебютного альбома KARMA украинской музыкальной группы KAZKA буквально "взорвала" YouTube. Клип стал первым украиноязычным видео, собравший более 300 млн просмотров на этом видеосервисе: это абсолютный и безоговорочный рекорд.

alyona alyona. Другое музыкальное открытие года – хип-хоп-певица Елена Савраненко, которая выступает под псевдонимом alyona alyona. Первый клип воспитательницы детского сада с Барышевки на песню "Рыбки" набирает более миллиона просмотров на том же YouTube.

Художник против "Мистецького Арсенала". 28 февраля суд поставил точку в пятилетней тяжбе художника Владимира Кузнецова и "Мистецького Арсенала". Летом 2013 года директор галереи Наталья Заболотная отдала приказ закрасить черной краской мурал под названием "Колиивщина. Страшный суд ". Причины – несоответствие работы кураторскому замыслу и опасения куроводства галереи оскорбить чувства верующих. В свою очередь, художник настаивал на том, что его работу подвергли цензуре. Иск удовлетворен частично: "Арсенал" в официальном заявлении выразил "сожаление по поводу инцидента".

2019

Олег Сенцов на суде (слева). Фото: "Сегодня"

Возвращение Олега Сенцова. 7 сентября в Украину возвращается украинский режиссер, уроженец Симферополя Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за терроризм. На суде в защиту Сенцова выступает известный российский кинокритик Антон Долин, освобождения режиссера требует европейская кинообщественность. Пока Сенцов сидит в Мордовском лагере, в Украине выходит фильм "Номера", снятый по его пьесе.

Украина на Венецианском кинофестивале. Антиутопия "Атлантида" в постановке Валентина Васяновича одержала победу в официальной конкурсной программе "Горизонты" 76-го Венецианского кинофестиваля. В ленте авторы показывают жизнь разоренного Донбасса после войны на Востоке. Отечественные зрители жалуются, что фильм смотреть невозможно, но все же смотрят. Режиссер, в свою очередь, считает, что это зритель не дорос до "Атлантиды".

Шоу-бизнес и политика. Политический скандал в шоу-бизнесе: участница "Евровидения-2019" от Украины MARUV весной дает ряд концертов в РФ. Певица признается со сцены в любви к России и выкладывает в сеть фото выступлений в Москве. Ранее в недостаточном патриотизме обвинялись певицы Ани Лорак и Светлана Лобода.

2020

"Дело Василия Стуса". Очередной скандал, в котором культура тесно переплелась с политикой. 19 октября Дарницкий суд столицы удовлетворил иск украинского политика Виктора Медведчука – отныне книга журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" запрещена. Медведчук выступал адвокатом на последнем суде поэта и, по мнению автора книги, "утопил" своего подзащитного. Но уже в следующем году решение будет отменено Апелляционным судом, что становится лучшей рекламой для книги.

Юрий Минзянов. 8 ноября умирает продюсер Юрий Минзянов (1956-2020), который приложил руку к таким фильмам, как "Припутни" и "Плохие дороги" – эта драма Натальи Ворожбит о Донбассе получит престижный приз 77-го Венецианского кинофестиваля. В декабре выходит последний продюсерский проект Минзянова, комедийный боевик "Бесславные крепостные", первый в Украине опыт меш-апа в стиле Такеши Миике.

Смерть Юрия Минзянова стала большой потерей для украинского кино. Фото: соцсети

Культура на карантине. Пандемия COVID-19 больно ударяет по шоу-бизнесу: прекращаются съемки фильмов, отменяются фестивали, закрываются на карантин кинотеатры и концертные залы. Музыканты осваивают новый формат – онлайн-концерт. Рядовые потребители культуры тоже не желают сидеть дома сложа руки. В следующем году знаменитое французское издательство Gallimard признает: редакция полностью завалена рукописями.

