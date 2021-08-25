"30 років до свободи" — уникальный документальный проект Леонида Канфера к 30-летию независимости Украины

За четыре месяца съемочной команде удалось записать более 150 уникальных интервью

29 августа на "Украине 24" состоится знаменательная телевизионная премьера документального сериала Леонида Канфера. Эта работа – часть мультимедийного проекта "Україна, яку будуємо ми". Впервые зрители увидят историю Украины в формате исторического репортажного кино, ведущим и соавтором которого стал Олег Панюта.

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Сериал разделен на восемь серий по принципу: одна президентская каденция – одна серия.

"Что такое проект к 30-летию независимости Украины? Это события. Много событий. Это тренды. Но на самом деле это люди, чей вклад сделал Украину такой, какой мы видим ее сегодня: президенты, политики, бизнесмены, военные, артисты, спортсмены, врачи. Каждый из них говорит о своей личной истории, которая есть и частью истории страны. Именно через личные истории раскрываем, в какое время мы жили раньше и в какое живем сейчас: за что стыдно, чем гордимся, за что больно, что уже кажется забавным и даже смешным – это все то, чем жила страна 30 лет. Мы не вешаем ярлыки, мы каждого пытаемся выслушать. А оценки, в любом случае, – за зрителем", — рассказывает автор и режиссер-постановщик документального сериала Леонид Канфер.

Цикл документальных фильмов имеет особый авторский почерк Олега Панюты и режиссера Леонида Канфера. У двух мужчин много общего: они примерно одного возраста, застали развал Советского Союза и видели, каким нелегким был путь Украины к независимости.

"Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий майбутнього", — знаковые слова Максима Рыльского. Мы живем во времена колоссального потока информации. И даже мне, находясь всю сознательную жизнь в новостном водовороте, иногда трудно отложить в ящик памяти важное. Этот уникальный проект — смелая попытка собрать ключевые события украинской истории, изменившие ее, давшие толчок к развитию страны и надежду на свободное и счастливое будущее украинцев", — делится соавтор и ведущий Олег Панюта.

За четыре месяца съемочной команде удалось записать более 150 уникальных интервью с людьми, которые стали очевидцами исторических событий. Собственным опытом поделились авторитетные эксперты из политической, военной сфер и даже звезды шоу-бизнеса.

Эксклюзивно свои истории рассказали восемь топ-спикеров, которым отведена роль "моральных авторитетов" и "совести нации": Олег Сенцов, Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Сергей Жадан, Борис Тодуров, Олег Скрипка, Роман Балаян, Святослав Вакарчук.

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За весь съемочный период команда проекта сняла документальные рассказы людей из Одессы, Николаева, Чонгара, Днепра, Славянская, Харькова, Авдеевки, Запорожья, Мариуполя, Широкино и других мест. Важнейшие исторические события, постановки, реконструкции — все это зритель телеканала "Украина 24" сможет увидеть в историческом проекте Леонида Канфера "30 років до свободи". В эфире он – каждое воскресенье.

Ранее мы сообщали, что в сети появился документальный фильм "По ту сторону Луны" режиссера Леонида Канфера о россиянах, воюющих на стороне боевиков самопровозглашенной "ЛНР".

Также напомним, каким будет новый сезон телеканала "Украина".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: