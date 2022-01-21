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300 сообщений с начала года! СБУ рассказала, кто стоит за волной минирований

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 января, 16:47
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В течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений
СБУ предупреждает, что в Украине хотят посеять панику
СБУ предупреждает, что в Украине хотят посеять панику / Фото: Коллаж: Сегодня

Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для давления на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300. Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.

"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать", – говорится в сообщении.

По информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения.

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"Большинство сообщений отправлено пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – добавляют в СБУ.

Что грозит лжеминерам

"Анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;
  • ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Массовые минирования в Украине

Вчера, 20 января, в стране "заминировали" целый ряд объектов:

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По закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Однако за 2021-2022 год ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен.

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