300 сообщений с начала года! СБУ рассказала, кто стоит за волной минирований

Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для давления на Украину.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300. Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.
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"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать", – говорится в сообщении.
По информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения.
"Большинство сообщений отправлено пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – добавляют в СБУ.
Что грозит лжеминерам
"Анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;
- ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Массовые минирования в Украине
Вчера, 20 января, в стране "заминировали" целый ряд объектов:
- В Киеве с утра поступило сообщение о "минировании" гимназии №191.
- Вскоре стало известно, что "взрывчатку" якобы заложили в Офисе президента Украины. В спецслужбах не исключают, что сообщения о "минированиях" и недавняя кибератака на сайты госучреждений могут оказаться звеньями одной цепи по расшатыванию ситуации в стране.
- В этот же день взрывчатку искали во всех школах Ровно.
По закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Однако за 2021-2022 год ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен.
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