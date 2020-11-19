33 тысячи украинцев могут умереть от COVID: эксперты озвучили "черный сценарий"

Если карантин не сработает, то максимальная нагрузка на больницы возможна уже в декабре

Даже при условии соблюдения карантина выходного дня в Украине до конца года в результате COVID-19 могут умереть от 17 до 33 тысяч человек.

Реклама

Об этом говорится в презентации моделирования Киевской школы экономики "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19".

Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, руководитель ключевых проектов, говорит, что были рассмотрены три сценария действия карантина выходного дня.

Читайте также: Будет ли локдаун после 15 тысяч больных в сутки: ТОП-5 мнений

"зеленый" – 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Он самый оптимистичный, однако, по мнению экспертов, маловероятнен в нынешних условиях;

Реклама

"желтый" – 26 тысяч смертей, возможны при условии, что карантин выходного дня сработает;

"черный" – 33 тысячи смертей от COVID – отыгрывается, если существующий карантин не сработает. Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года.

В тренде Оргкомитет определил лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

КШЭ дает рекомендации – расширить ограничения, которые действуют сейчас как карантин выходного дня, на будни и выходные. Только это позволит взять под контроль распространение коронавируса. Ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

Решение о выходе из карантина должно приниматься по каждой области отдельно по индикаторам, но не раньше, чем через месяц после введения национального карантина. А после выхода региона из карантина на его территории применяется модель адаптивного карантина, действовавшей в стране с 1 по 12 августа.

Читайте также: Жесткий карантин могут ввести в ближайшее время — интервью с Тимофеем Миловановым

Реклама

Индикаторы выхода из карантина для конкретного региона (должны быть выполнены одновременно все):

уровень заболеваемости 100 тысяч населения за последние 14 дней – 150 или меньше. Уровень заболеваемости в 150 человек на 100 тысяч населения соответствует 4000 случаев в сутки в целом по стране;

объем тестирования на 100 тысяч населения за последнюю неделю – 1500 или больше. Объем тестирования в 1500 человек на 100 тысяч населения соответствует 80 тысячам тестирований в сутки в целом по стране;

заполненность койко-мест пациентами с COVID-19 или подозрением на COVID-19 для каждого типа коек – все койки, койки с подведенным кислородом, койки в отделениях интенсивной терапии – 50% или меньше.

показатель динамики роста заболеваемости за последние 14 дней относительно предпоследних 14 дней – 0% или меньше. Такие целевые показатели для уровня заболеваемости и объема тестирования позволят выйти на рекомендованную ВОЗ долю положительных тестов в 5% и взять распространения заболеваемости под контроль.

Напомним, в середине октября КШЭ дала прогноз: если в зонах активного распространения коронавируса не ввести комплексный карантин, до конца года от COVID-19 в Украине может умереть до 20 тысяч человек. А уже с ноября в день может выявляться до 10 тысяч новых случаев заболевания.

Также напомним, в Украине за последние сутки, 18 ноября, обнаружили 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама