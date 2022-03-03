38 стран передали в Международный уголовный суд информацию об ужасных действиях РФ в Украине — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что информацию о преступлениях Российской Федерации в Украине 38 стран передали в Международный криминальный суд.
Об этом он написал в Twitter.
Что написал Джонсон?
"Нам совершенно понятно, что Путин не может делать такие ужасные вещи безнаказанно", — написал Джонсон.
Как прошли минувшие сутки?
- В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
- Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
- В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
- В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.
- Оккупанты пыталисьуничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Напомним, что использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.