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4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19

18 ноября, 20:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина получит вакцину Moderna, которая показала 95% эффективности

Фонд глобального доступа к вакцине от COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

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Об этом замминистра здравоохранения – главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

Он добавил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), ведь предварительные результаты исследования этой вакцины показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни.

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Напомним, Всемирная организация здравоохраненияпрогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

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Также напомним, 10 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и попросил поддержки Берлином Киева в приобретении вакцины от коронавируса, чтобы Украина была не в конце "очереди" на ее получение, а в первых рядах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко COVAX

Источник: Сегодня

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