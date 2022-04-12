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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

$4500 за побег из страны – раскрыт канал нелегальной миграции украинцев

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 12:58
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На Буковине военнообязанным предлагали незаконно уехать в Румынию
Правоохранители задержали подозреваемых в незаконной переправке лиц через границу
Правоохранители задержали подозреваемых в незаконной переправке лиц через границу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области местные жители наладили незаконную переправку через границу военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства.

Как сообщает в Telegram Офис генерального прокурора, по данным следствия, схему придумала жительница села Бояны Черновицкого района совместно с односельчанином.

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Правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов США военнообязанного в Румынию.

Им уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

Кому запрещен выезд за границу?

Выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения:

  • мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе;
  • лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;
  • усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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