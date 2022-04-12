$4500 за побег из страны – раскрыт канал нелегальной миграции украинцев

На Буковине военнообязанным предлагали незаконно уехать в Румынию

Правоохранители задержали подозреваемых в незаконной переправке лиц через границу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области местные жители наладили незаконную переправку через границу военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства.

Как сообщает в Telegram Офис генерального прокурора, по данным следствия, схему придумала жительница села Бояны Черновицкого района совместно с односельчанином.

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Правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов США военнообязанного в Румынию.

Им уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

Кому запрещен выезд за границу?

Выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения: