$4500 за побег из страны – раскрыт канал нелегальной миграции украинцев

В Черновицкой области местные жители наладили незаконную переправку через границу военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства.
Как сообщает в Telegram Офис генерального прокурора, по данным следствия, схему придумала жительница села Бояны Черновицкого района совместно с односельчанином.
Правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов США военнообязанного в Румынию.
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Им уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.
Кому запрещен выезд за границу?
Выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения:
- мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе;
- лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;
- усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.