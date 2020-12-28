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5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"

28 декабря, 22:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Юноша проверил бдительность галичан тоталитарной символикой

19-летний киевлянин во Львове забыл о существовании закона о декоммунизации и решил прогуляться по центру города в шапке-ушанке с изображением красной звезды на кокарде. Поэтому молодому "фанату СССР" грозит до пяти лет лишения свободы за использование коммунистической символики на одежде.

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Про это сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как оказалось, молодой человек в шапке с красной звездой решил посетить одно из кафе на улице Валовой, откуда в полицию и поступил сигнал об использовании тоталитарной символики. Оперативники на месте изъяли у киевлянина шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде.

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Копы завели уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества, то есть шапки.

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/ Фото: Нацполиция

Напомним, в Харькове избили мужчину с символикой СССР. Инцидент произошел во время празднования Дня города и Флага Украины.

Также сообщалось, что на чемпионате мира в Будапеште на арену не пустили фаната в футболке СССР.

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ссср Львов задержание шапка звезда декоммунизация серп и молот

Источник: Сегодня

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