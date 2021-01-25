5 советов эксперта, которые помогут купить качественное постельное белье

Все больше людей начинают вести здоровый образ жизни, таким образом обеспечивая себе хорошее расположение духа, бодрость и стрессоустойчивость. И полноценный сон является весомой частью всего этого. А начинается он с выбора правильного постельного белья.

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Некачественные спальные комплекты стают причиной плохого засыпания, тревожного сна и многих других проблем, которые выливаются в плохое самочувствие.

Пересмотрите критерии выбора постельных гарнитуров и отправляйтесь за покупкой новых комплектов в соответствии с экспертными советами, приведенными далее.

Ткань постельного белья – важный аспект

Главным критерием, с которого стоит начинать выбор, выступает материал изделия. От его текстильных характеристик зависит, насколько комфортной будет постель. И здесь на первое место выходят хорошая воздухопроницаемость и поглощение влаги. Наличие таких свойств обеспечивает постельному белью способность "дышать" и поглощать пот.

Обладают подобными характеристиками ткани натурального происхождения. Среди них – хлопок, лен, сатин, бязь, ранфорс. Также стоит присмотреться к новым материалам. В 2021 году непременно нужно порадовать домочадцев комплектами из бамбука или тенсела.

Размер спального гарнитура – с точностью до сантиметра

Многие пренебрегают таким важным критерием, как выбор размера постельного белья, предпочитая покупать что побольше. Однако подобный подход чреват неудобством во время сна, ведь лишняя ткань обязательно будет сбиваться, закручиваться и мешать полноценному отдыху.

Так что непременно внимательно выбирайте размер постельного набора, ориентируясь исключительно на параметры собственного спального места. Если нужно, предварительно измерьте его, чтобы сопоставить полученные результаты с описанием выбранного комплекта.

/ Фото: freepik.com

Дизайн постельного комплекта – чувствуйте сердцем

Выбирая внешний вид изделия, следует руководствоваться тенденциями 2021 года, но не забывать про личные предпочтения. Особенно важно учитывать свой темперамент и особенности характера. Для сильных духом и активных личностей подойдут гарнитуры красных и синих оттенков. А вот людям спокойным и меланхоличным лучше выбирать пастельные тона. В любом случае расцветка постельного белья должна вам нравиться и вызывать приятные ассоциации.

Проверенные магазины – залог хорошего выбора

Место, где покупается спальный набор, тоже имеет значение. Стоит предпочитать магазины с хорошей репутацией в сети. Лучше купить постельное белье в таких специализированных интернет-магазинах как "Застели" или "Розетка" или "Эпицентр".

Во-первых, это гарантия большого выбора изделий. Во-вторых, его качества. И, в-третьих, достойного обслуживания.

Имя производителя – гарантия качества

Брендов, под которыми выпускается постельное белье, сегодня огромное количество. Особенно, если учесть, что украинские потребители могут приобрести текстильные изделия не только отечественного производства, но и зарубежного. Среди последних лидером остается Турция.

На современном рынке есть несколько именитых брендов, успевших завоевать доверие покупателей. Несомненно, изделия этих марок обладают превосходным качеством – от пошива до внешнего вида. Однако, не стоит отказываться и от молодых брендов. Их производство часто направлено на создание оригинального постельного белья из экологичных материалов – льна, конопли, эвкалипта.

В любом случае выбор спального комплекта следует делать осознанно, ведь от этого зависит, насколько хорошо вам будет на нем спаться.

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