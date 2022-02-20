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50 тыс. убитых и капитуляция Киева: у Путина подготовили план молниеносной атаки – The Guаrdian

Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента
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20 февраля, 09:10
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В британской газете появилась статья-анализ о том, что будет, если Россия вторгнется в Украину.
The Guаrdian пишет, что при вторжении Россия попытается в первую очередь захватить здание Верховной Рады Украины.
The Guаrdian пишет, что при вторжении Россия попытается в первую очередь захватить здание Верховной Рады Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия нанесет удар одновременно по трем направлением: северо-восток, Донбасс и Крым. Главной целью военных станет попытка вынудить украинскую власть капитулировать. Но все не так просто, сообщает британская газета The Guardian.

Автор текста, обозреватель по международным делам Саймон Тисдалл пишет, что при вторжении российской армии главными мишенями станут резиденция президента Украины, Верховная Рада, министерства, СМИ и Майдан Независимости.

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Как хотят зайти в столицу

Как отмечается, захватит весь Киев россиянам помогут власти Беларуси.

"Сухопутные войска в Беларуси, поддержанные авиаударами, возглавят молниеносный бросок на юг, чтобы захватить столицу Киев. Первоочередной целью будет быстрая капитуляция украинского правительства в Киеве и "нейтрализация" его избранных лидеров", – сказано в The Guardian.

Сколько будет жертв

Российская агрессия при вторжении приведет к гибели более 50 тыс. мирных жителей, рассказывает Саймон Тисдалл. По словам обозревателя, эта цифра может увеличиться, если военные действия затянутся.

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"Нельзя исключать и зверства с применением химического оружия", – уверен автор статьи.

Реакция Украины

Напомним, что в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в которой потребовал ряд гарантий безопасности из-за российского вторжения.

Кроме того министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал безотлагательных санкций Запад против России еще до вторжения. Глава дипломатического ведомства также пригласил своих европейских коллег на Донбасс.

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Что сейчас на Донбассе

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Только за прошедшие сутки – двое погибшихсо стороны Вооруженных сил Украины. Наши источники в Министерстве обороны Украины уточнили, что, по их информации, боевики готовятся в ближайшие дни значительно увеличить интенсивность обстрелов.

Досталось и народным депутатам, которые решили в субботу проинспектировать ситуацию на фронте. Ряд представителей "Слуги народа", а также министр внутренних дел Денис Монастырскийвынуждены были спасаться от обстрелов. К счастью, никто не пострадал. Но глава фракции "СН" Арахамия отметил, что вместе с журналистами находились достаточно далеко от самой линии фронта.

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