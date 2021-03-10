50 тысяч уколов в сутки: Степанов объявил цель по вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4362 человека, но в ближайшем будущем этот показатель планируют довести до 50 тысяч человек в сутки.

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Об этом в эфире новостей "Сегодня" 10 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Глава Минздрава выразил неудовлетворение низкими темпами иммунизации украинцев. В связи с этим было созвано селекторное совещание с руководством областей, на котором Степанов подчеркнул необходимость увеличить количество вакцинаций

"Мобильные бригады готовы, все готово. Наша ближайшая цель – довести до 50 тысяч вакцинаций в день в ближайшие дни", – сказал министр.

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Напомним, что всего, по данным Минздрава, с начала кампании от COVID-19 в Украине привились 23 480 человек.

На данный момент в Украине зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса – британской AstraZeneca, германо-немецкого альянса Pfizer/BioNTech, а вчера регистрацию получила китайская компания Sinovac.

О том, с какими последствиями после иммунизации сталкиваются некоторые вакцинированные украинцы, читайте в авторском материале "Сегодня": "Побочные реакции на вакцину – легкие, тяжелые, стоит ли их бояться – мнение инфекционистов".

Видео: Сегодня

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