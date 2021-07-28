55 тысяч людей и все без масок: Зеленский "наехал" на киевскую власть

Зеленского разозлило несоблюдение людми масочного режима. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что во время вчерашнего крестного ход в Киеве десятки тысяч людей были без масок. Об этом он сказал в интервью телеканалам.

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Он раскритиковал местную власть за отсутствие нормальной организации праздника – как в вопросе выполнения карантинных требований, так и нормальных условий для участников крестного хода.

"Вчера у нас был крестный ход, 55 тысяч людей. Можно по-разному относится, я понимаю, что это праздник, но я от киевской власти не видел коммуникации – понимают, что это большой праздник и не хотят людям сказать: "Будьте осторожны". 55 тысяч людей приехали в Киев, в большинстве – пожилые люди, нужно быть осторожными, они должны были все идти в масках. Я масок там не видел. Неужели это так трудно? А то что люди возле лавры ночевали… Какое большое количество пожилых людей", – сказал Зеленский.

По его словам, людям нужно было организовать ночевку, чтобы они были в масках во время шествия. Доходило до того, что у паломников даже не было воды – им полиция давала попить, сетует президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский поздравил украинцев с крещением Киевской Руси-Украины. Глава государства намеком пристыдил историческую статью Путина об Украине и объяснил ему реальную историю.