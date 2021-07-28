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55 тысяч людей и все без масок: Зеленский "наехал" на киевскую власть

28 июля 2021 12:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Местная власть не смогла нормально организовать проведение праздника – людей бросили ночевать под лаврой, даже не обеспечили водой

Зеленского разозлило несоблюдение людми масочного режима. Коллаж "Сегодня"

Зеленского разозлило несоблюдение людми масочного режима. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что во время вчерашнего крестного ход в Киеве десятки тысяч людей были без масок. Об этом он сказал в интервью телеканалам.

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Он раскритиковал местную власть за отсутствие нормальной организации праздника – как в вопросе выполнения карантинных требований, так и нормальных условий для участников крестного хода.

"Вчера у нас был крестный ход, 55 тысяч людей. Можно по-разному относится, я понимаю, что это праздник, но я от киевской власти не видел коммуникации – понимают, что это большой праздник и не хотят людям сказать: "Будьте осторожны". 55 тысяч людей приехали в Киев, в большинстве – пожилые люди, нужно быть осторожными, они должны были все идти в масках. Я масок там не видел. Неужели это так трудно? А то что люди возле лавры ночевали… Какое большое количество пожилых людей", – сказал Зеленский.

По его словам, людям нужно было организовать ночевку, чтобы они были в масках во время шествия. Доходило до того, что у паломников даже не было воды – им полиция давала попить, сетует президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский поздравил украинцев с крещением Киевской Руси-Украины. Глава государства намеком пристыдил историческую статью Путина об Украине и объяснил ему реальную историю.

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