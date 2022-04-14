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6 комнат и терраса. Как выглядит дом, в котором скрывался Медведчук (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 16:58
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Стоимость аренды дома составляет 384 тысячи гривен в месяц (13 тысяч долларов)
В Сети показали фото дома, в котором скрывался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA, коллаж "Сегодня"
В Сети показали фото дома, в котором скрывался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA, коллаж "Сегодня"

Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.

Соответствующие фото дома опубликовали на сайте DOM.RIA.

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Как выглядит дом, где прятался Медведчук?

По словам арендодателя, просторный дом имеет 772 квадратных метра и расположен в Соломенском районе Киева.

Поместье расположено на участке 7 соток, где есть зеленая лужайка с местом для барбекю, с большой террасой и дизайнерским озеленением.

"Дом построен из качественных, натуральных материалов, дорогая мебель и техника ведущих европейских производителей, особый дизайн, что позволяет чувствовать себя комфортно", – сказано в описании дома.

В поместье шесть комнат, в том числе спальня с большой террасой, гардеробной и огромным санузлом с ванной и душевой, а также три большие детские комнаты с санузлами.

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Кроме того, в доме есть большая кухня, хозяйственные помещения, комнаты для оборудования игровой или фитнес зоны и помещения для персонала. Также на территории поместья есть гараж на две машины.

Стоимость аренды дома составляет 384 тысячи гривен в месяц (13 тысяч долларов).

Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Дом, в котором прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
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Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Как выглядит дом, который арендовал и прятался Виктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
1/17

Дело Медведчука

  • Виктор Медведчук обвиняется в передаче спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну (в 2020 году политик якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии) и в антиукраинской деятельности (кума Владимира Путина подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).
  • На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Зеленский опубликовал фото Медведчука в форме ВСУ и наручниках.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.
  • Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

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