6 лет трагедии под Волновахой: как это было и кто виноват

Пока идет война, следствие не может быть закончено

13 января 2020 – очередная годовщина трагедии под Волновахой. Ровно шесть лет назад рейсовый автобус "Донецк-Златоустовка" с 40 мирными гражданами на борту остановился на пункте пропуска Бугас под Волновахой для прохождения проверки. В 14:25 вокруг блокпоста начали падать снаряды. В результате погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан. Давайте вспомним сегодня, как это было.

Как это было

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Обстрел блокпоста под Волновахой. Фото: ОБСЕ

Ракета типа "Град" разорвалась в каких-то 12-15-ти метрах от автобуса. После первого взрыва автобус подпрыгнул.

"Взрыв огромный. Наш автобус исковеркало. Двери заклинило. Окна все вылетели. Мне попало в голову", – вспоминает один из очевидцев.

Но это было только начало.

"Потом еще раз вроде бы бахнул. Но не один раз, мне кажется, дважды. Дверь не могут открыть, все заклинило. Я что помню, водитель был тоже в крови. Он вышел оттуда. Дверь не открывалась. Я вылез через окно", – вспоминает другой свидетель.

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Выживший в теракте водитель Сергей Черенко подтвердил, что после взрыва перестали срабатывать двери. Тогда он выскочил из автобуса и выбил ногой переднюю дверь, через которую и выбежали пассажиры. После этого пассажиры начали выбивать стекла, а солдаты Нацгвардии подставили лестницу, по которой оставшиеся в салоне люди могли выбраться наружу.

Другой пострадавший рассказал, как чудом остался жив.

"Я ехал от сестры из Харьковской области в Волноваху, чтобы там сесть на автобус и уехать домой в Донецк. Мы остановились на первом же блокпосту, впереди нас были еще два автобуса – их проверяли. Буквально спустя две минуты прогремел взрыв. Наш автобус исковеркало, двери заклинило, окна все вылетели. Мне попало в голову, кости перебило, но сознания я не потерял. В автобусе со мной рядом парень 25 лет на месте погиб, упал на меня. Подбежали солдаты Нацгвардии, чтобы помочь, и я вылез в окно. Они мне жгут наложили и потом посадили в скорую", – рассказал мужчина сайту "Сегодня".

По его словам, автобус был изрешечен дырами размером с кулак.

"Людей было очень много, в проходах стояли. 10 человек на месте погибли, все было залито кровью. А раненые кричали до ужаса. Одна женщина кричала, что сыночка нашего убили. Другая кричала, что ее в живот ранило, еще кого-то в голову. Тела валялись, как манекены. Водители живы оба, они сидели с левой стороны, как и я – а удар был справа", – рассказывал пострадавший.

По его словам, скорые подъехали быстро, раненых людей посадили и увезли в больницу.

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К слову, рядом с "Богданом" находился еще один автобус, который двигался из Донецка в Мариуполь. Он был также поврежден осколками, но пассажиры, к счастью, не пострадали.

Из какого оружия стреляли

Как позже было установлено, обстрел осуществляли 3 БМ-21 "Град", которые выпустили 88 снарядов. Один из них взорвался в 12 метрах от автобуса. По направлениям и углу вхождения снарядов в почву экспертами уже точно установлено расстояние – 19 километров, и место, из которого велся обстрел – район северо-восточной окраины города Докучаевск, который контролируется боевиками.

Реакция на теракт

В социальных сетях сразу после трагедии запустили флешмоб, который повторял идею французской акции в память о погибших работниках журнала Charlie Hebdo. Были и традиционные акции памяти. Например, в Киеве на минуту остановилось метро, а в Днепре прошел марш "Волноваха – это я". Акция солидарности состоялась и в Москве, где ее попытались сорвать, и в Соединенных штатах, возле украинского посольства в Вашингтоне.

В день трагедии, вечером 13 января президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинскому народу высказал соболезнования родным и близким погибших и возложил ответственность за произошедшее на боевиков "ДНР". Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал теракт под Волновахой"свидетельством звериной сущности российской политики".

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В Европейском союзе высказали поддержку семьям погибших и напомнили о необходимости прекращения огня. Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине выступила с предложением создать совместный орган с участием Украины, ОБСЕ, России и "ДНР" для расследования обстрела автобуса под Волновахой.

Кто виноват

Доказательства причастности к теракту российских оккупационных войск и боевиков "ДНР" были получены практически сразу же, по горячим следам. По информации журналистов "Радио Свобода", сообщения о подбитом автобусе появились в социальных сетях боевиков сразу же после совершения преступления, но потом они были удалены.

В свою очередь, украинские спецслужбы перехватили разговоры боевиков, в которых они хвастались "удачным выстрелом по украм".

"Все нормально, Волноваху – блокпост – разнесли. Сейчас вот тут люди едут, говорят, что там много с блокпоста пострадавших. Но комбат довольный", – говорится на одной из записей.

По версии следствия, террористический акт совершили боевики артиллерийского дивизиона 5-й мотострелковой бригады "Оплот" (формально находится в подчинении "ДНР"). Человеком, который курировал эту операцию, Служба безопасности Украины называет российского полковника Анатолия Синельникова, который ранее занимал должность главного военного комиссара Пензенской области РФ, а после завершения своей "миссии" на Донбассе вернулся в Россию.

Непосредственно руководил обстрелом гражданин Украины и житель Донецка, т. н. "военный комендант Докучаевска" Юрий Шпаков. Именно полковника Синельникова назвал непосредственным командиром Шпакова заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Как продвигается дело в судах

Уголовное производство было открыто по ст.258 УК Украины (террористический акт). Синельников и Шпаков являются главными подозреваемыми в деле о теракте под Волновахой. Обвинительный акт против Шпакова, который проживает на территории "ДНР", но отстранен от службы, направлен в суд для заочного рассмотрения. А вот расследование в отношении Синельникова приостановлено, поскольку Украина объявила его в розыск.

Кроме того, теракт под Волновахой является частью масштабного процесса Украины против России в Международном суде ООН.

Будут ли наказаны виновные

В шестую годовщину теракта под Волновахой ряд военных преступлений против мирных граждан остаются нераскрытыми, а спустя время и забытыми, несмотря на изначально высокое внимание общества к произошедшему.

Кроме того, в условиях военных действий сомнительна и возможность проведения полноценных следственных действий.

Память

10 сентября 2016 года на месте трагедии появился монумент с именами погибших – 6 мужчин и 6 женщин. На открытии монумента правоохранители вспомнили, как в тот страшный день сотрудники Волновахского райотдела помогали спасать пострадавших, доставали погибших из искореженного автобуса, фиксировали ужасные последствия обстрела.

Все подробности в спецтеме Трагедия под Волновахой

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