60% клиентов Укртелекома в Донецкой области с интернетом

В Донецкой области, несмотря на активные боевые действия, Укртелеком проводит аварийно-восстановительные работы

Украинцам возвращают доступ к интернету / Фото: Интерфакс-Украина, Коллаж: Сегодня

Из-за обстрелов российского агрессора украинские семьи остаются без света, газа или связи. Однако аварийно-восстановительным бригадам удается восстанавливать доступ к интернету в частности.

Так, Укртелеком обеспечивает свои услуги в 58% населённых пунктов, охваченных сетью оператора.

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В некоторых районах ситуация все еще сложная

Как отмечают в Укртелекоме, все ремонтные работы оператор координирует с Вооруженными Силами Украины и военной администрацией. Поврежденные линии бригады восстанавливают при первой возможности.

Пока что ситуация все еще сложна в Бахмутском и Лиманском направлении. Там из-за активных боевых действий специалисты не имеют возможности проводить аварийно-восстановительные работы.

В то же время работы продолжаются в других районах. В Донецкой области на днях Укртелеком восстановил доступ к своим услугам в двух населенных пунктах.



В целом по Украине интернет-услуги доступны в 86% населенных пунктов, где находятся сети АО "Укртелеком", во всех областях, кроме Луганской.

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Украинцам возвращают свет

Ранее мы рассказывали, что аварийные бригады энергетиков ДТЭК за минувшие сутки вернули свет еще для 2271 семей в 9 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов.

"Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", – сообщили в ДТЭК.

Продолжаются повреждения электросетей из-за обстрелов в Криворожском районе Днепропетровской области. 26 мая без света остался один населенный пункт. За сутки специалисты ДТЭК вернули свет всем 525 семьям, что были обесточены в результате вражеских обстрелов.

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"Сегодня" также писали, кому ДТЭК бесплатно предоставили электроэнергии на 137 млн. грн, а также рассказывали, как развитие зеленой энергетики в Украине поможет Европе.