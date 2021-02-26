7 лет оккупации Крыма: новые переселенцы и надвигающася засуха

В этот день в 2014 году начались первые захваты власти в Крыму. Переселенцы вспоминают, как в Крыму захватывали власть

В этот день 7 лет тому назад стартовала активная фаза "русской весны" в Крыму. Оккупанты подняли российский флаг над зданием Верховного совета республики, после чего появились первые баррикады и был закрыт въезд со стороны материковой Украины. Позднее 26 февраля станет официальным Днем крымского сопротивления российской оккупации.

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Тогда, в 2014 году, эти дни отметились митингами сторонников России. Но заявить о своей позиции пришло немало и проукраински настроенных крымчан. Этот протест стал последним массовым сопротивлением обычных граждан в Крыму.

"26 февраля 7 лет назад я был на том митинге со своим родственником, – рассказывает нам киевский переселенец из Крыма Эрфан Кудусов. – Разошлись все тогда в надежде, что тогдашние украинские власти, военные и спецслужбы предпримут все для защиты Крыма. В те дни мы, как общественность, не дали попасть в Верховный совет пророссийски настроенным депутатам. И тогда, и сейчас мы считаем, что свой общественный долг мы выполнили в полной мере. Но уже 27 февраля мы узнали, что Крым захвачен диверсионными группами без опознавательных знаков. Мы посчитали себя преданными. И предали с двух сторон – со стороны официального Киева и со стороны правоохранительных органов, спецслужб Украины. Последние тогда способствовали захвату Крыма".

По словам Кудусова и других опрошенных нами переселенцев из Крыма, спустя 7 лет в Крыму назрел ряд проблем. По-прежнему из Крыма время от времени выезжают на материковую Украину переселенцы, но наиболее остро стоит проблема воды.

"Я приведу пример Ялты, где до оккупации никогда с этим проблем не было, – говорит Эрфан Кудусов. – Сегодня в Ялте вода подается по три часа утром и по три – вечером. С 6 до 9 и с 18 до 21. Также стало известно, что в Массандре была ликвидирована станция водоперекачки, а участок продан в частные руки. Местные жители бунтуют, но ничего сделать не могут. В Судаке вода привозная. Качество желает лучшего. Стабильно снабжается водой лишь Симферополь и Севастополь – там, где есть военные базы. Для себя воды оккупанты не жалеют".

Не берутся в Крыму прогнозировать, каким будет курортный сезон в этом году.

"Зарплаты остаются крымскими, а цены уже давно – московские. Особенно подорожали алкоголь, сигареты. Что касается прогноза на курортный сезон, то многие хотят, чтобы из-за карантина были закрытые границы. Тогда все отдыхающие полетят не в Египет, а в Крым", – считает один из жителей Евпатории, который летом планирует сдать свое жилье в аренду.

Спустя 7 лет, на днях в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые направлены на борьбу со сторонниками агрессии России. Один из них ранее анонсировала нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Документы предусматривают наказание за какую-либо публичную поддержку действий России против Украины, за информационную пропаганду и добровольное занимание должностей в органах власти оккупированного Крыма и самопровозглашенных республик. По данным нардепов, виновных предлагается наказывать пожизненным тюремным сроком.

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Напомним, ранее сообщалось о том, как жители оккупированных территорий могут в рамках украинского законодательства зарегистрировать новорожденных детей.

Ранее стало известно, что ситуация в Крыму была в недавней повестке дня Генассамблеи ООН. Подробности – в сюжете.

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