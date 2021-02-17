"Янукович в кандалах" в розыске, а "йолке" ищут место: что происходит с музеем Евромайдана

Завтра исполняется 7 лет со дня начала массовых расстрелов на Майдане, которые продолжались 3 дня. Тогда погибли более 100 митингующих, которых впоследствии назовут "Небесной сотней". Виновные в смертях не наказаны.

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В то же время в Украине продолжают активно собирать в единую коллекцию все атрибуты противостояния тех дней. Часть из них, в качестве вещдоков, время от времени изучают правоохранители, которым поручено расследование самого массового убийства последних лет.

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Как мы выяснили, сейчас таких предметов уже собрано более 4 тыс. единиц, все они стали частью новейшей истории Украины, их планируют разместить в музее Майдана. Последний, по некоторым оценкам, может быть построен ближе к 2026 году.

Гендиректор пока что непостроенного музея, Игорь Пошивайло, рассказал нам о самых значимых экспонатах, которые удалось собрать за эти 7 лет.

"Среди знаковых можно назвать несколько экспонатов, хотя каждый из 4 тысяч уникален по-своему. Если говорить о знаковых экспонатах, безмолвных очевидцах тех событий, то можно выделить, конечно же, ту самую знаменитую елку, – говорит Игорь Пошивайло. – Она сохранилась и есть намерения поставить ее либо перед входом в будущий музей либо же разместить ее часть в самом музее". Та самая елка. Фото из архива Национального музея Революции Достоинства

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По словам Пошивайло, следующими знаковыми экспонатами являются две простреленных каски.

"Есть еще одна простреленная каска, в которой погиб один из самых молодых протестующих – Устим Голоднюк. Но та каска находится либо в офисе генпрокурора, либо у родственников Голоднюка", – уточняет Пошивайло.

"Помимо этого, у нас есть растрощенный автомобиль евромайдановца. Эта машина – в тематических наклейках того времени. Другими словами, этот транспорт – очевидное свидетельство того, как тогда расправлялись с участниками Автомайдана", – рассказал нам Пошивайло. Автомобиль евромайдановца. Фото из архива Национального музея Революции Достоинства

Как оказалось, чудом уцелел в огне рождественский вертеп гуцульского стиля. Он находился в те дни рядом с консерваторией.

Вертеп с Майдана. Фото из архива Национального музея Революции Достоинства

"Кроме того, у нас есть уникальная серия полотен 10-метровой длины. На Майдане в те дни натягивали полотна и все желающие могли там рисовать. К сожалению, несколько из полотен были тогда утрачены", – говорит Пошивайло.

Все эти экспонаты сейчас хранятся в фондохранилищах, в том числе и на территории Киево-Печерской Лавры.

Что хотят получить еще

По словам Игоря Пошивайло, в коллекции нет целого ряда значимых экспонатов.

"Нам очень хотелось бы получить в коллекцию каркасы сгоревшей техники правоохранителей: автобусы, спецавтомобили и хотя бы один простреленный пулями водомет. Дело в том, что эта техника находилась на балансе правоохранительных структур. Все, как говорится, порастягивали себе свою технику. Мы просим, чтобы нам передали эти каркасы после завершения расследования. Важны для нас и другие объекты, которые представляют сторону правоохранителей. "Пули, оружие, хотя бы часть этого… Правоохранители не против, но процессуально это невозможно, пока не завершится расследование", – уточняет Игорь Пошивайло.

Клетку с Януковичем ищут 7 лет

Как оказалось, есть и такие атрибуты Майдана, которые в розыске уже семь лет.

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"На Крещатике стояла клетка с прикованной цепями фигурой Януковича (в спецодежде арестанта и кандалах). Мы ищем эту клетку, но ее судьба не известна. Время от времени пишем об этом в соцсетях. Я считаю что после того, как музей будет построен, туда поступят уникальнейшие экспонаты, которые есть сейчас на руках у людей. Кстати, практически каждую неделю нам приносят какие-то новые экспонаты. За последние годы коллекция пополнилась более, чем на 1 тыс. предметов – от предметов политической агитации до поплавленного стекла из Дома профсоюзов", – говорит Пошивайло.

Два пианино с Майдана обещают починить

Многим участникам Майдана в те дни запомнились два пианино. На них играли все желающие.

"Сине-желтое пианино, которое стояло на Крещатике напротив киевской мэрии, – оно долго путешествовало по частным коллекциям, гаражам и наконец попало к нам. Мы его отдали на реставрацию, в этом году она завершится. Также мы сохранили красно-черное пианино, которое было разбито вандалами возле Главпочтамта. Оно также будет реставрировано, оба они будут сохранены", – рассказал нам Игорь Пошивайло.

Следствие – без прогресса

В свое время часть вещей из фондов этого музея исследовались правоохранителями. Впрочем, о каком-либо серьезном продвижении в расследовании пока что говорить не приходится.

"О продвижении расследования нам известно не очень много. Нас информируют, что следственные действия проводятся, материалы передаются в суды. Но складывается такое впечатление, что в судах они застревают. Судебных решений не так и много, единицы. Большого прогресса не видим, по сути все пока заморожено", – говорит Игорь Пошивайло.

Когда появится музей

Музей может быть построен через 5 лет.

"Преградами для его строительства сейчас являются финансирование и определение генпроектировщика", – говорит Пошивайло.

По его словам, также причинами того, что строительство не началось, являются предыдущая история с выплатами премий победителю, которая затягивалась, ситуация с арестом земельного участка:

"В музее будет 6 этажей. Площадь – около 20 тыс. кв.м. Что касается елки, то была задумка разместить всю конструкцию в музее, но потом выяснилось, что она высотой как сам музей. Не исключено, что она будет размещена рядом с музеем или же в помещении будет эскпонироваться ее часть. Надо сделать так, чтобы музей не был музеем одной лишь елки".

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Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась о расследовании "дел Майдана".

Видео: Офис генпрокурора

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