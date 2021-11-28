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700 долларов на курс лечения. Комаровский рассказал, что известно о новых препаратах от COVID-19

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 ноября, 21:16
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Доктор также назвал особенности использования этих лекарств
Новых препаратов от коронавируса пока нет в Украине.
Новых препаратов от коронавируса пока нет в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

За последний месяц в мире появилось два препарата, которые используют для лечения коронавируса.

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал об этих препаратах в эфире "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Врач уточнил, что препараты используются в ранние сроки болезни.

"Эти препараты появились в течении последнего месяца. Это "Молнупиравир" фирмы Merck и "Пакславид" фирмы Pfizer. Сейчас уже есть отзывы от ряда врачей о том, что заявленная эффективность "Молнупиравира" производителем несколько выше, чем реальная. По "Пакславиду" пока хорошие отзывы", – рассказал Комаровский.

Он также назвал некоторые особенности лечения этими препаратами:

  • цена около 700 долларов на курс лечения,
  • в Украине таких препаратов нет,
  • препараты эффективны только тогда, когда они назначаются в первые три дня болезни.

Какие лекарства от COVID-19 есть в Украине

По словам Комаровского, препарат, который есть в нашей стране под названием "Ремдесивир" не имеет никакого отношения к первым дням болезни.

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"Этот препарат используется тогда, когда у человека подтвердили среднюю тяжесть болезни. Или людей с серьезным фоном – гипертонией, ожирением", – уточнил доктор.

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