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75% украинцев доверяют объединенному телемарафону

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20 мая, 17:55
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90 процентов украинцев знают, где можно посмотреть важные новости / Коллаж "Сегодня"
90 процентов украинцев знают, где можно посмотреть важные новости / Коллаж "Сегодня"

В конце третьего месяца войны России в Украине, стало известно, что объединенный телемарафон ведущих украинских телеканалов, который занимается бесперебойным информированием общественности о ситуации в стране, играет немаловажную роль в информационном ландшафте.

Об этом свидетельствует опрос украинцев, проведенный по заказу Суспільного мовлення социологической службой Gradus.

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Результаты опроса

Согласно опросу, 91% украинцев знают об объединенном телемарафоне.

Из них 75% опрошенных доверяют (целиком или скорее всего) информации, предоставляемой в рамках марафона, а треть продолжает смотреть телемарафон ежедневно.

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Кого опросили

Опрос был проведен методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Украинцев расспрашивали с 12 по 15 мая 2022 года.

Согласились ответить на вопросы 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 50 тысяч.

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Обстановка

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