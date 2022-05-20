75% украинцев доверяют объединенному телемарафону

В конце третьего месяца войны России в Украине, стало известно, что объединенный телемарафон ведущих украинских телеканалов, который занимается бесперебойным информированием общественности о ситуации в стране, играет немаловажную роль в информационном ландшафте.
Об этом свидетельствует опрос украинцев, проведенный по заказу Суспільного мовлення социологической службой Gradus.
Результаты опроса
Согласно опросу, 91% украинцев знают об объединенном телемарафоне.
Из них 75% опрошенных доверяют (целиком или скорее всего) информации, предоставляемой в рамках марафона, а треть продолжает смотреть телемарафон ежедневно.
Кого опросили
Опрос был проведен методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.
Украинцев расспрашивали с 12 по 15 мая 2022 года.
Согласились ответить на вопросы 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 50 тысяч.
Обстановка
- Украинские переселенцы, выезжающие из зоны боевых действий и оккупированных территорий, смогут получить выплаты непосредственно на вокзалах. Совместный проект начали реализовать "Укрзализныця" и "Укрпочта".
- Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак сообщил, что национальная валюта не может противостоять войне и падению экономики, а значит стоит готовиться к худшему.
- В Украине запускают еще один поезд для жителей деоккупированных населенных пунктов на севере Украины. "Укрзализныця" сообщила, что назначает новый двухгрупповой поезд, который соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском.