Ярослав Мазурок и "караванский стрелок": в деле все еще остаются "белые пятна"

Восемь лет назад так называемый "караванский стрелок" убил троих охранников в столичном ТРЦ Караван на Оболони. Это преступление стало одним из самых громких за последнее десятилетие по многим причинам: из-за числа жертв, характера преступления и его мотивов. Хоть дело давно считается раскрытым, в нем все еще остается много "белых пятен" и нестыковок. Подробнее – в материале "Сегодня".

Как все начиналось

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У одной из касс гипермаркета охранники заметили мужчину, который пытался украсть карту памяти. Для выяснения обстоятельств охрана задержала нарушителя и провела в служебное помещение. Переступив порог комнаты, после недолгих разбирательств мужчина достал оружие и открыл огонь, после чего скрылся. Об этом рассказывал тогдашний спикер столичного главка МВД Игорь Михалко.

Погибли трое охранников. Четвертый, Павел Феденков, был тяжело ранен и госпитализирован в больницу.

Сразу после расстрела в торговом центре закрыли все выходы – убийцу попытались искать среди покупателей, но он в то время был уже за пределами ТРЦ. Задержать преступника по горячим следам не удалось – вскоре руководство торгового центра пообещало выплатить 100 тыс. грн. за информацию, которая поможет найти стрелка.

Ярослав Мазурок

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По прошествии нескольких дней стало известно имя стрелка. По версии следствия, им был Мазурок Ярослав Теодозиевич. На момент совершения расстрела ему было 38 лет. По версии следствия, Мазурок был причастен к тяжким преступлениям, которые были совершены до расстрела в "Караване", в частности, и серийные убийства. И если бы охранники продержали Мазурка до прибытия полиции, тому бы грозил пожизненный срок.

После расстрела в Караване Мазурок был объявлен в розыск. А через 2 недели – найдем мертвым. Тело Ярослава обнаружил мужчина, который выгуливал собаку. По данным правоохранителей, смерть Мазурка наступила 7 ноября 2012 года, в день обнаружения. К такому выводу эксперты пришли, когда определили, что тело мужчины было еще теплым. Рядом был обнаружен пистолет, а также паспорт на имя Ярослава Мазурка. По данным силовиков, произошло самоубийство.

"Белые пятна"

Спустя 8 лет после тех событий в деле "караванского стрелка" до сих пор остается много белых пятен и нестыковок. О них говорили и продолжают говорить и родственники Мазурка, и выживший охранник Павел Феденков, и бывший адвокат жены Мазурка Лаврентий Кухалейшвили.

Вооруженный пистолетом Мазурок, понимая, что скоро его загонят в угол, мог без труда сбежать. Вместо этого он спокойно последовал за охранником в комнату секьюрити.

Как у следствия оказался образец ДНК стрелка? Этим образцом послужил волос, найденный в кепке убийцы. При этом на видео с камер наблюдения видно, что "караванский стрелок" эту кепку только купил в том же гипермаркете, а по залу он постоянно ходил без головного убора. А во время бегства из ТРЦ стрелок забыл кепку в комнате охраны.

По словам матери Мазурка, на груди у ее сына была родинка, а на теле, которое нашли в лесу, она ее не обнаружила.

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По словам Лаврентия Кухалейшвили, у стрелка даже не было мотива, ведь никто в здравом уме не станет расстреливать людей из-за флешки. Зато мотивы могли быть у других людей. В частности, за полгода до этого случая обсуждался вопрос о снижении цены ТРЦ Караван. Кроме того в то время хотели принять закон, разрешающий частным охранным фирмам иметь оружие.

"То есть, нужно было создать какой-то прецедент, чтобы "протянуть" этот закон. Закон был направлен на то, чтобы была возможность создавать охранные армии и хорошо их вооружать. После этого случая началось массовое перераспределение рынка охранных услуг", – говорит экс-адвокат вдовы Мазурка.

Как отмечает Кухалейшвили, в "Караване" был не Мазурок, а человек, который выполнил эту "грязную работу", а крайним сделали Мазурка. Его использовали из-за того, что он был больше остальных похож на стрелка.

"Нам показали 2 фото – человека из супермаркета и фотографию Ярослава, на которой он был изображен в возрасте за 10 лет до происшедшего. Эти люди немного похожи. Но если взять фото Ярослава, на котором ему 38 лет, и фото человека из супермаркета – то эти люди не похожи", – рассказал он.

Мать Мазурка: "Похоронен был не мой сын, а человек, который моложе Ярослава"

На родине Ярослава Мазурка, в Каменке-Бугской, мы разыскали его маму. Пенсионерка Галина Михайловна Мазурок историю с расстрелом в "Караване" считает чьей-то спецоперацией и при этом категорически отрицает, что стрелял ее сын. Скорее, даже уверена, что к расстрелу причастен другой мужчина, похожий на сына. При этом женщина верит, что ее сын еще жив.

"Я жду своего сына. Он не появляется, потому как опасается, что его застрелят. Но на кладбище в Киев я поехать планирую. Чей бы то сын ни был там – в могиле, помолиться за того человека нужно. Возвращения своего сына жду со дня на день, надеюсь. Что еще могу сказать – похоронен был не мой сын, а человек, который моложе Ярослава", – говорит Галина Михайловна.

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Мы также побывали в доме, где Мазурок жил с семьей. В этой столичной многоэтажке, несмотря на то, что прошло 8 лет, Ярослава соседи неплохо помнят.

Дом в Киеве, где с женой и дочерью жил Ярослав Мазурок. Фото: "Сегодня"

"Обычный парень был, всегда здоровался и особо ничем не выделялся. Его жена Люда и дочь Таня живут здесь. Вроде бы дочь Ярослава недавно вышла замуж", – рассказала нам одна из соседок.

Урок для украинцев



Спустя полтора месяца после расстрела в "Караване" группа националистов попыталась установить мемориальную табличку на стене супермаркета. На ней было написано: "В этом магазине покупал и стрелял украинский неогайдамака Ярослав Мазурок".

"Мазурок открыл огонь в ответ на угрозы и унижения со стороны охранников. Это естественная реакция нормального украинца. ... Большинство граждан привыкли терпеть унижения, поэтому поступок Мазурка стал для них хорошим примером", – поясняли тогда свои действия организаторы акции.

Впрочем, это не убедило администрацию торгового центра, а прибывшая на место милиция отобрала табличку у участников акции.

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