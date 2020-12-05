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90% iPhone в Украине – контрабанда: как магазины обманывают покупателей

5 декабря, 00:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина теряет 6 млрд долларов США из-за продаж контрабанды

В Украине появляется все больше магазинов, торгующих контрабандной техникой Apple. Эксперты говорят, что 90% iPhone в Украине – "черная" и "серая" контрабанда.

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Об этом говорилось в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Из-за продажи контрабанды Украина теряет 6 млрд долларов США, ведь в государственный бюджет с такой продажи ничего не уплачивается.

Участники этой схемы уходят от налогообложения дважды – сначала на таможне, а затем в розничной торговле. Продавцы нелегально завозят телефон в Украине и не оплачивают за него ни пошлины, ни налог по НДС.

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Например, вместо телефонов в таможенной декларации заносят копеечные швабры или карандаши. Иногда мошенники используют почтовые посылки, или пиджаки и завозят телефоны незначительным количеством – по одной или две единицы якобы для домашнего использования, а затем эти телефоны продаются в Украине.

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К слову, недавно в аэропорту "Борисполь" правоохранители изъяли 29 смартфонов iPhone 12, которые украинец пытался провезти в багаже.

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мошенники контрабанда телефон iPhone
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