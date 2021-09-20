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98% всех, кто госпитализирован из-за COVID-19 – невакцинированы

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
20 сентября, 17:49
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Сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза
Кузин: если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня. Коллаж: "Сегодня"
Кузин: если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня. Коллаж: "Сегодня"

В Украине за последние три месяца 98.1% пациентов госпитализированных с COVID-19 не сделали прививки от пандемии.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"По данным Электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня",– сказал Игорь Кузин – главный государственный санитарный врач страны.

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По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в два раза за неделю. С 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

Вакцинация в Украине

Ранее мы сообщали, что с начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу – 6 282 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 человека. Всего проведено 11 420 819 прививок.

Плюсы для вакцинированных

  • Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу;
  • ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат;
  • владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;
  • если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат;
  • при условии наличия у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Напомним, что Латвия внесла Украину в список риска из-за COVID-19 – кто может попасть в страну.

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Также напомним, что студент из Львовской области скончался через несколько часов после прививки от COVID-19.

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