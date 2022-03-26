Как добраться: относительно безопасный маршрут из Житомира на Запад

Часть Житомирщины продолжает подвергаться бомбардировкам

Направление на Житомир остается небезопасным направлением / Коллаж "Сегодня"

Поскольку Россия продолжает вести военные действия в Украине, для наших граждан остаются актуальными маршруты для эвакуации из опасных мест на Западную Украину. Житомирское направление остается наиболее опасным регионов, о чем "Сегодня" рассказали в правоохранительных органах. Однако и здесь есть относительно безопасный маршрут.

Маршрут

Альтернативный маршрут через Житомирскую область по направлению на Западную Украину проложило Министерство инфраструктуры Украины. Этот путь включает "крюк" на Глеваху, далее заезд в Житомир и на Новоград-Волынское направление с выездом на Ровно.

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Прямое направление на Житомир остается опасным из-за продолжающихся боев в Буче, Ирпене, Гостомеле, Макарове и на севере Вышгородского района. По словам председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко, за 25 марта в области произошло два обстрела. В самом Житомире и Житомирском районе обстрелу подверглись военные части. Также обстрелу подвергся север области, к счастью, тут сработало ПВО.

Трассы международного значения

Из Киева в Житомирскую область идет две трассы международного значения Е40 и Е373.

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Е373 проходит через Ирпень и дальше на Малин и Коростень. В начале марта города Коростень, Малин и Овруч подверглись разрушительным бомбардировкам.

Е40 идет из Киева в Коростышев и дальше на Новоград-Волынский. Здесь самый опасный участок – выезд из столицы. Расположенные по дороге населенные пункты Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижевка еще 23 марта подвергались сильным обстрелам.

26 марта здесь проходила эвакуация людей из Севериновки до Белогородки Киевской области.

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Обстановка