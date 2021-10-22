А что изменилось? Как на самом деле "улучшилась" ситуация с водой в Крыму (фото)

Год назад реки и водохранилища высыхали, а запасы истощились, но российские власти утверждали, что все в порядке

Засуха в Крыму. Фото: коллаж "Сегодня"

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму остается критической и на сегодняшний день. Год назад была похожая обстановка: реки и водохранилища высыхали, а запасы истощились.

Подробнее о том, как полуостров выглядел год назад – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Крым год назад

В прошлом году в оккупированном Крыму Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. По пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое было полностью покрыто водой, ходили люди и ездили автомобили.

Отметим, что местные оккупационные власти тогда хотели решить эту проблему с помощью специального самолета из России, который вызывает дождь из облаков.

Реклама

Также в оккупированном Крыму пересох самый большой водопад на полуострове Учан-Су. Его высота составляла почти сто метров. На месте водопада остались только сухие скалы.

В Белогорском водохранилище в оккупированном Крыму полностью пересохла срединная часть, от которого осталась малая часть, примыкающая к плотине. Тогда местные жители рассказывали, что такого низкого уровня воды на их памяти еще не наблюдалось.

Реклама

Кроме того, из-за недостаточного количества осадков в оккупированном Крыму установилась засуха. Две реки – Биюк-Карасу и Танасу – превратились в ручьи.

Симферопольское водохранилище превратилось в "лужицу"

Власти говорили, что "воды достаточно"

Президент России Владимир Путин заявлял, что в оккупированном Крыму достаточно собственных запасов пресной воды и там проводились геологические исследования.

"В Крыму проводились геологические исследования. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, и когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Есть для Крыма еще одна новация: специалисты говорят о том, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды", – говорил Путин.

Ситуация в Крыму на сегодняшний день

Крымчанин Эрфан Кудусов рассказал, что в некоторых районах полуострова воды как не было, так и нет.

"И, думаю, не будет, потому как они зависели от канала. После 2014 года валовый продукт сельского хозяйства в Крыму упал в разы. И не поднялся с тех пор. Плохо с водой в Судаке, там ее привозят во многие районы. Не очень хорошо и в Феодосии. В Симферополе вода по часам во многих районах – это уже обычная практика. "Блатные", так сказать, оголили другие районы в свою пользу", – резюмировал Эрфан Кудусов.

Водохранилища в критическом состоянии

Еще весной местные "власти" сообщали, что два основных водохранилища полуострова остаются на "мертвом объеме" и не наполняются. На такой отметке были Симферопольское и Загорское водохранилища, и брать оттуда воду для снабжения населения не могли.

К этой отметке, согласно мониторингу, приближались также Балановское и Тайганское водохранилища.

Ранее мы писали: