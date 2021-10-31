А с "Дією" можно? Рассказываем, какие документы нужны избирателям

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт (в виде паспортной книжечки или карточки).
Об этом пишет пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
В ЦИК советуют брать на голосование паспорт-книжечку или ІD-карту, а не документ в приложении "Дія"
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"На сегодня для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и №197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", – говорится в сообщении.
В ЦИК также напомнили, что согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.
Также отмечается, что проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.
Нужны ли избирателям COVID-сертификаты
ЦИК отмечает, что никаким нормативно-правовым актом не предусмотрена проверка на избирательных участках у избирателей сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов или тестов на антиген.
Для избирателей рекомендовано (в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения):
- обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;
- находиться в маске так, чтобы она закрывала нос и рот;
- минимизировать время нахождения в помещении;
- воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;
- по возможности использовать личную ручку.
Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, голосуют в отдельно оборудованной кабине для голосования.
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