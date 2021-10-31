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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

А с "Дією" можно? Рассказываем, какие документы нужны избирателям

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
31 октября, 11:28
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В двух мажоритарных избирательных округах проходят внеочередные выборы в Раду, а в Харькове проходят выборы мэра
Избиратели должны иметь с собой паспорт
Избиратели должны иметь с собой паспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт (в виде паспортной книжечки или карточки).

Об этом пишет пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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В ЦИК советуют брать на голосование паспорт-книжечку или ІD-карту, а не документ в приложении "Дія"

"На сегодня для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и №197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", – говорится в сообщении.

В ЦИК также напомнили, что согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.

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Также отмечается, что проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Нужны ли избирателям COVID-сертификаты

ЦИК отмечает, что никаким нормативно-правовым актом не предусмотрена проверка на избирательных участках у избирателей сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов или тестов на антиген.

Для избирателей рекомендовано (в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения):

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  • обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;
  • находиться в маске так, чтобы она закрывала нос и рот;
  • минимизировать время нахождения в помещении;
  • воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;
  • по возможности использовать личную ручку.

Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, голосуют в отдельно оборудованной кабине для голосования.

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  • В Черкасской и Херсонской областях начались довыборы в Раду: что происходит на участках. Например, в Черкасской области избиратель проголосовал по водительскому удостоверению, а в округе №184 зафиксировали отсутствие урн на избирательных участках и ненадлежащее материальное обеспечение.
  • В ЦИК объяснили, какие документы надо брать с собой для голосования 31 октября в Черкасской и Херсонской областях.

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