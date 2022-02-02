"А свастика будет?" Украинский бренд выпустил огромные серьги с гербом СССР (фото)

В Киеве разгорелся очередной скандал из-за советской символики. Известный магазин одежды украинских дизайнеров выпустил серьги, почти полностью повторяющие изображение герба СССР.
Об этом говорится на сайте бренда.
Стоимость сережек почти 20 тысяч гривен. За эти деньги можно получить большие серьги из желтого цвета из новой коллекции. Правда, внешне они напоминают герб СССР. Но вместо серпа и молота в центре изображена пятиконечная звезда.
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На серьгах есть логотип магазина. Украшение выполнено вручную.
"Легкие двусторонние серьги со звездой и логотипом. Ручная работа", – так подписан товар.
Фото: скриншот с сайта
Реакция соцсетей
В комментариях под фото в Instagram возмущены. Пользователи пишут, что это "стыдно" и "возмутительно".
"Кроме того, что это советская символика, никто не замечает, что это откровенно какая-то сувенироподобная безвкусица?", – говорится в одном из комментариев.
Раньше мы писали:
- В Киеве на Майдане Незалежности заметили два портрета Иосифа Сталина с красным флагом СССР.
- Онлайн-магазин "Ну шо?" выпустил праздничные товары ко Дню защитника и защитниц Украины с "совковой" надписью и возмутил этим Сеть.