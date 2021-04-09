А говорили, роспись стен никак не влияет – реакция соцсетей на освобождение Стерненко

Сторонники и противники одесского активиста удивляются, почему власть не отомстила ему за протесты на Банковой и отпустила под домашний арест

Активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в похищении человека, смягчили меру пресечения. Его отпустили под домашний арест. Такое решение Одесский апелляционный суд принял 9 апреля 2021.

Реклама

Одновременно под домашний арест отпустили Руслана Демчука, проходящего по тому же делу. Обоих обязали сдать загранпаспорта.

Как известно, Стерненко признали виновным в разбойном нападении и похищение депутата райсовета Сергея Щербича. По решению Приморского районного суда Одессы его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Однако своей вины Стерненко не признал – и подал апелляцию. Текущая мера пресечения избрана на то время, пока апелляционный суд будет рассматривать дело по существу.

Процесс над Стерненко совершенно по-разному оценивают сторонники Стерненко и его противники. Причем, обе стороны весьма категоричны в высказываниях. Об этом свидетельствует почти мгновенная реакция в соцсетях.

У Дианы Панченко нет слов

Представители партии ОПЗЖ обращают внимание на то, что решение суда выглядит чрезвычайно мягким. Особенно по сравнению с куда более суровыми санкциями для подозреваемых в преступлениях соратниках Медведчука. Так, один из лидеров ОПЗЖ Ренат Кузьмин вспоминает дело Дудкина. Дудкин – политический эксперт, который постоянно выступал на попавших под запрет каналах Медведчука, например, на Newsone.

Реклама

По информации СБУ Дудкин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах Дудкин распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

СБУ объявила Дудкину подозрение в госизмене. Суд выбрал ему меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на два месяца.

Диана Панченко – ведущая телеканала Newsone – не нашлась, что сказать. "Продолжайте в том же духе", – пишет она.

Реклама

Противники Стерненко удивляются, как же так – офис президента не оказывал давление на суды, даже несмотря на то, что сам пострадал от действий сторонников одесского активиста. Они в день рождения Стерненко – 23 февраля – устроили протест на Банковой, который перерос в столкновение с полицией. Активисты обрисовали стены Офиса президента, разбили в нем стекла и подожгли табличку с надписью "Президент Украины".

Не нашлось слов и у обычного красноречивого спикера телеканалов Newsone и ZiK Дмитрия Спивака: "Следующий этап – решение по сути дела. Условный срок. Или вообще оправдательный приговор. И освобождение в зале суда. Картина маслом! Занавес!" – пишет он.

Подробный пост выкатил одесский представитель ОПЗЖ Николай Скорик. "Отпустить сегодня Стерненко на домашний арест – это подтверждение правильности написанных на стене слов. Есть ещё хорошее жаргонное слово, являющееся производным от слова "потерпевший": терпила. Некрасивое слово. Но, к сожалению, правда", – пишет Скорик.

Реклама

"Власть сама создала проблему, сама решила проблему"

Тому же удивляются и патриотические силы. Офис президента никак не вмешивался. Никто не мстил Стерненко за то, что его сторонники разукрасили офис президента. "Власть сама создала проблему, сама решила проблему", – пишет активист, политик Борислав Береза.

Примечательно, что сторонники Стерненко неоднократно повторяют в соцсетях, что власть поддалась давлению благодаря акции у офиса президента.

В целом, у сторонников Стерненко особого энтузиазма не видно. Осторожно поздравляют друг друга, называя победу промежуточной.

Ранее "Сегодня" сообщал, что участникам протестов в поддержку Стерненко одному за другим вручают подозрения. Каждому за хулиганство угрожает до 7 лет лишения свободы. Советник президент, участник переговоров в Минске Алексей Арестович заявил, что Украине не нужны новые политзаключенные. Также замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что за погром на Банковой накажут несколько десятков человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама