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А Зеленский в курсе? В Украине переименовали село Голобородько

15 июля 2021 16:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Село в Полтавской области решили декоммунизировать, которое назвали в честь командира партизан, но депутатов это только рассмешило

Интересно, Зеленский обиделся на депутатов? Коллаж "Сегодня"

Интересно, Зеленский обиделся на депутатов? Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области. Соответствующий проект постановления поддержали 320 народных депутатов.

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До сегодняшнего дня село носила название в честь Ивана Голобородько, который руководил отрядом красных партизан и устанавливал коммунистическую власть на территории Украины. Этот населенный пункт назвали так во времена оккупации УНР большевистской Россией.

Сегодня депутаты восстановили историческое название села, переименовав его в Новоселовку.

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Отметим, что предложение переименовать село Голобородько рассмешило депутатов в сессионном зале, ведь это слово близко и президенту Украины Владимиру Зеленскому. В свое время он сыграл роль Василия Голобородько в сериале "Слуга народа".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада переименовала поселок на Донбассе – теперь в Украине появился свой Нью-Йорк. Оказывается, до 1951 года у нас была своя "Америка", но советская власть все поменяла.

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