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Адаптивный карантин продлят еще на месяц – Шмыгаль назвал новые даты

10 мая, 19:39

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Смягчение будет возможно только после того, как будет провакцинировано большинство украинцев

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кабинет министров Украины собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа.

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По состоянию на сейчас ограничения ввели до 30 июня, однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что это вряд ли конец карантина.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", – заявил Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

При этом быть или не быть новым локдаунам глава правительства не может спрогнозировать – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Однако всеукраинский локдаун возможен вряд ли – закрывать будут только отдельные области.

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Как известно, адаптивный карантин предполагает разделение на четыре уровня эпидемиологической опасности – красный, оранжевый, желтый и зеленый. Какие ограничения предполагаются в каждой зоне – читайте по ссылке.

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