Адаптивный карантин в Украине: что изменится с завтрашнего дня?

В Украине начинает действовать адаптивный карантин с делением страны на уровни эпидемиологической опасности – после месяца пребывания в оранжевой зоне почти вся страна переходит в желтую.
Подробнее о всех запретах и ограничениях – читайте в материале "Сегодня".
Сколько будет действовать карантин?
Новые карантинные ограничения продлятся с 24 февраля по 30 апреля. Однако, вероятнее всего, это не конечная дата. В правительства неоднократно озвучивали предположение, что с карантином Украина будет жить весь 2021 год.
По какому принципу определяют карантинную зону?
Все регионы разделят на четыре эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, красную, оранжевую и красную. Большую часть областей сначала отнесут к желтой зоне. В будущем уровень опасности будут определять по такому принципу:
Ограничения красной зоны введут в случае, если хотя бы два из пяти показателей превысят норму, тем самым возникнет "угроза коллапса медицинской системы". В частности, речь идет о таких критериях:
- загруженность коек с кислородом в области превышает 65%;
- количество госпитализированных в области составляет 60 человек на 100 тысяч населения за последние 7 дней;
- рост количества госпитализаций по меньшей мере в два раза за последние 7 дней;
- количество тестирований в области (экспресс- и ПЦР-тестирование) за последние 7 дней составляет не менее трехсот на 100 тысяч населения;
- количество положительных результатов в области составляет более 20% за последние 7 дней.
В оранжевую зону попадут области, в которых норму превысит только один из вышеуказанных показателей.
Зеленую зону могут ввести, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для области; коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.
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Что будет запрещено?
Желтая зона
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на один кв. м;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания менее, чем два метра между столиками;
- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
- посещать школы и детсады, если половина детей и педагогов болеет;
- проведение плановых операций;
- посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.
Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.
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Красная зона
- заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой;
- ночные клубы закрыты;
- в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
- закрыты спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- массовые мероприятия должны отменить или перенести на другую дату;
- непродовольственные рынки также закрываются;
- запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов).
Зеленая зона
- все ограничения, кроме ношения масок соблюдения социальной дистанции, будут отменены.
А что изменилось?
По сравнению с нынешнем карантином правительство смягчило несколько ограничений. В частности:
- заведениям общественного питания разрешили работать на час дольше — до 24:00 вместо 23:00;
- можно проводить культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, однако при условии заполненности помещения не больше чем на 50% (или наличия четырех квадратных метров на каждого человека, если мероприятие проходит на открытом воздухе);
- разрешено посещать образовательные учреждения группами больше чем 20 человек;
- зрители могут присутствовать на трибунах во время командных матчей игровых видов спорта, но при условии заполненности помещения или стадиона не больше чем на 50%.
Подробнее о том, какие регионы попали в красную зону, читайте в материале "Сегодня".
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