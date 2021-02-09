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Адаптивный карантин вернется в феврале – в Минздраве назвали сроки

9 февраля, 17:18

Виталий Семченко Виталий Семченко

Все регионы страны будут поделены на три или четыре зоны

Министерство здравоохранения предложит правительству ввести адаптивный карантин со второй половины февраля или в конце месяца.

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Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Он рассказал, что все регионы страны будут поделены на три или четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Они должны сигнализировать местным властям о рисках дальнейшего развития эпидемии в регионе.

"Оно (деление на зоны – Ред.), в первую очередь, будет сообщать и показывать органам местного самоуправления, бизнесу или другим субъектам о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в регионе, что может привести к негативным последствиям", — подчеркнул Ляшко.

Санврач объяснил, что негативными последствия являются увеличение количества больных и госпитализированных, а также потенциальный риск того, что система здравоохранения может не справиться.

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"Ключевой вещью в новом адаптивном карантине, который мы хотим внедрить, будет способность системы охраны здоровья предоставлять медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", — добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", после окончания январского локдауна страна живет в общенациональном карантине с ограничениями оранжевой зоны до конца февраля. Однако правительство будет не просто продлевать его, а снова введет адаптивный карантин.

Подробнее о запретах и правилах адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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