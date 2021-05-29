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Аэродром в Ужгороде достроили: первый рейс примет из аэропорта "Борисполь"

29 мая, 20:10

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Уже 2 июня в столицу Закарпатья прилетит первый рейс из Киева, а далее ждут организации международных рейсов

Международный аэропорт "Ужгород" полностью готов к работе и примет первый рейс из столичного аэропорта "Борисполь" уже 2 июня. Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

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"Пока предусмотрены рейсы только из столицы. Но мы ведем переговоры с авиакомпанией, чтобы расширить перечень маршрутов, куда можно добраться по воздуху из Ужгорода. Мы тщательно готовим аэропорт к прилету первых самолетов и пассажиров: готовим рулежные дорожки, убираем лишние кустарники и высокую траву, которые могут ограничивать видимость, наносим разметку", - прокомментировал первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

Аеропорт Ужгород готовий приймати рейси. Фото Закарпатської ОДА

Аеропорт Ужгород готовий приймати рейси. Фото Закарпатської ОДА

Перелеты будет осуществлять компания Windrose трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Длительность перелета – 1 час 50 минут.

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  • Вылет из Киева в 9:30, в Ужгород самолет прибывает в 11:30.
  • Вылет из Ужгорода в 12:20, в Киев самолет прибывает в 14:10.
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Аэропорт Ужгород готов принимать рейсы. Фото Закарпатской ОГА

Аэропорт Ужгород готов принимать рейсы. Фото Закарпатской ОГА

Как известно, в 2019 году рейсы из Киева в Ужгород запускала авиакомпания "Мотор сич". Однако самолеты летали по этому маршруту всего два месяца, после чего рейсы отменили.

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