Куда летают украинцы – аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные направления

В апреле 62% пассажиров летали на отдых – выбирали курортные страны, которые доступны для туристов из Украины

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

В аэропорту "Борисполь" проанализировали, куда чаще всего в апреле летали украинцы. Туда вошли 10 международных направлений.

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Об этом сообщает пресс-служба.

Наиболее популярными оказались курортные маршруты – украинцы летали в Египет, Турцию и ОАЭ. Доля путешествующих туда составила 62% от общего количества пассажиров.

Топ-10 направлений аэропорта "Борисполь":

Шарм-эль-Шейх

Хургада

Стамбул

Анталия

Дубай

Тель-Авив

Анкара

Амстердам

Минск

Марса-Алам

Вероятно такая статистика связана с коронавирусными правилами и закрытыми границами для туристов во многих странах.

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Ранее мы сообщали, что международный аэропорт "Борисполь" в первые четыре месяца 2021 года начал восстанавливать пассажиропоток с помощью чартерных авиарейсов, которыми в основном летают украинские туристы.

Напомним, венгерский лоукост Wizz Air с 1 июля откроет первый рейс из "Борисполя" за последние 10 лет. Все это время базой лоукостера был аэропорт "Киев" (Жуляны).