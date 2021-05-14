Куда летают украинцы – аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные направления

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook
В аэропорту "Борисполь" проанализировали, куда чаще всего в апреле летали украинцы. Туда вошли 10 международных направлений.
Об этом сообщает пресс-служба.
Наиболее популярными оказались курортные маршруты – украинцы летали в Египет, Турцию и ОАЭ. Доля путешествующих туда составила 62% от общего количества пассажиров.
Топ-10 направлений аэропорта "Борисполь":
- Шарм-эль-Шейх
- Хургада
- Стамбул
- Анталия
- Дубай
- Тель-Авив
- Анкара
- Амстердам
- Минск
- Марса-Алам
Вероятно такая статистика связана с коронавирусными правилами и закрытыми границами для туристов во многих странах.
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Ранее мы сообщали, что международный аэропорт "Борисполь" в первые четыре месяца 2021 года начал восстанавливать пассажиропоток с помощью чартерных авиарейсов, которыми в основном летают украинские туристы.
Напомним, венгерский лоукост Wizz Air с 1 июля откроет первый рейс из "Борисполя" за последние 10 лет. Все это время базой лоукостера был аэропорт "Киев" (Жуляны).