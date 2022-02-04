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Афера ради квартиры. В Харькове похитили и накачали успокоительными пенсионерку (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 12:45
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Злоумышленники вынесли из квартиры женщины абсолютно все, теперь пенсионерка нуждается в новом жилье
Злоумышленники хотели продать квартиру пенсионерки

В Харькове злоумышленники втерлись в доверие и похитили пенсионерку, чтобы продать жилье. 74-летнюю Аду Петровну накачивали успокоительными.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Что случилось с бабушкой?

Полторы недели назад 74-летнюю пенсионерку из ее трехкомнатной квартиры перевезли в чужую, арендованную. Давали сильные препараты, чтобы делала то, что нужно мошенникам. В частности, переписала недвижимость и отдавала пенсию.

Женщина не знает, кто снимал ее пенсию. Все ее документы забрали. Бабушку фактически спасла далекая и даже не кровная родственница – бывшая гражданская жена ее сына, который уже умер – и пенсионерка лишена опеки.

Тогда в доверие к ней и начали втираться аферисты.

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"Мне позвонила ее хорошая подруга. И сообщила о том, что с ней в квартире живут неизвестные люди ромской национальности", – рассказала родственница Елена Рябчинская.

Тем временем на сайте объявлений появилась информация о продаже квартиры пенсионерки. За трехкомнатное жилье площадью 70 квадратных метров мошенники захотели почти 42 тысячи долларов.

После освобождения из плена бабушка чувствует себя плохо. А Елена ищет для нее больницу и приют. Жилье пенсионерки сейчас в непригодном состоянии: мошенники вынесли оттуда все.

Что говорят в полиции?

"Бабушка с неизвестными лицами пришла к своей подруге, у которой хранились документы на квартиру. И они забрали эти документы", – сказал спикер Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Было установлено, что доверенность была оформлена на риелтора. О своих намерениях по продаже квартиры Ада Петровна не помнит.

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Задержали пока одного организатора сделки – 53-летнюю женщину. Но правоохранителям уже известно, что ей помогал брат-таксист, другие родственники и, возможно, риелтор. За мошенничество и похищение человека им грозит до 8 лет лишения свободы.

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