Агитация и подкуп избирателей: полиция зафиксировала более 4 тысяч нарушений в день выборов

Около трети нарушений на выборах - незаконная агитация

В день местных выборов, 25 октября, полиция зафиксировала 4375 заявлений и сообщений о нарушениях по всей Украине.

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Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергея Ярового и председателя Нацполиции Игорь Клименко.

В правоохранительных органах заявили, что около трети нарушений – незаконная агитация.

"Хочу отметить, что из всех заявлений и сообщений мы получили сегодня, больше всего нарушений – это агитация в день выборов, практически треть. Также 234 нарушение тайны голосования, 191 – подкуп избирателей и незаконное уничтожение избирательной документации – 159", – сказал Игорь Клименко.

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Сейчас ведется усиленный контроль ситуации для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов и вывоза бюллетеней в территориальные избирательные комиссии.

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Напомним, Комитет избирателей Украины считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах может затянуться очень надолго, в частности из-за избирательной борьбы и несовершенства законодательства.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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