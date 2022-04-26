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Ахметов и его бизнес делает все, чтобы Украина побыстрее победила в войне, – глава ДТЭК Тимченко

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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26 апреля, 20:16
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С начала войны предприятия SCM и фонд Рината Ахметова поддерживают украинцев и ВСУ
Ринат Ахметов находится в Украине и поддерживает земляков, Фото: коллаж "Сегодня"
Ринат Ахметов находится в Украине и поддерживает земляков, Фото: коллаж "Сегодня"

Бизнесмен Ринат Ахметов в первые дни войны публично заявил о своей позиции в отношении преступной войны России против Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина побыстрее победила.

Об этом заявил Максим Тимченко, генеральный директор принадлежащей Ринату Ахметову компании ДТЭК.

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"В первые дни войны Ринат Ахметов публично заявил о своей личной позиции и позиции всей нашей группы, назвав Путина военным преступником, обозначив Россию страной, которая каждый день совершает преступления против нашей страны, и что он лично и вся группа сделают все для того, чтобы мы побыстрее победили в этой войне", – сообщил Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

Глава ДТЭК подчеркнул, что Ринат Ахметов находится в Украине с первого дня войны.

"За несколько недель до начала войны акционер говорил, что "неважно, где я нахожусь, важно то, что я делаю. В самые трудные времена я буду со своим народом". Как он сказал – так и происходит. Он находится в Украине с первого дня войны", – добавил Тимченко.

Напомним, с начала войны предприятия SCM, фонд Рината Ахметова и футбольный клуб Шахтер передали для нужды армии и на гуманитарные цели свыше 1,5 млрд грн. Сам бизнесмен публично заявил, что Украина обязательно победит в войне против России и он сделает все в своих силах, чтобы эту победу ускорить и помочь восстановить разрушенные Россией города.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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