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Ахметов в интервью Bloomberg назвал происходящее в Мариуполе геноцидом

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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31 марта, 19:17
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Российская армия обстреливает и не пропускает украинские гуманитарные конвои в город
Российская армия устроила геноцид в Мариуполе
Российская армия устроила геноцид в Мариуполе

Войска России устроили в Мариуполе геноцид мирного населения.

Об этом в комментарии Bloomberg заявил бизнесмен Ринат Ахметов.

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"Это – геноцид. И самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь помощь и вывезти оттуда людей – российская армия обстреливает и не пропускает наши гуманитарные конвои", – подчеркнул бизнесмен.

В Мариуполе есть два градообразующих предприятия – металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича, оба принадлежат Ахметову. До полномасштабного вторжения России там работало 40 тысяч человек.

В настоящее время деятельность заводов пришлось приостановить, но работникам продолжают выплачивать зарплаты. Бизнесмен подчеркнул, что ни при каких условиях комбинаты не будут работать на российских оккупантов.

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По словам Рината Ахметова, Мариуполь всегда будет украинским городом, а его заводы будут работать только под украинским флагом и во благо украинского народа.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критична. Жители остались без воды, пищи, света и газа и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запретного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", потом применили авиацию.

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Ранее гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков рассказал, что для беженцев обустроили 6 тысяч мест в Запорожье и Кривом Роге. Часть людей, которым удалось вырваться из осады, находятся в так называемой серой зоне. Компании группы привлекли к работе пансионаты, где принимают переселенцев и оказывают им помощь.

Другие предприятия, продолжающие работать, обеспечивают украинских защитников. Вооруженным силам Украины передали 40 тысяч противотанковых ежей и 10 тысяч специальных шипованных цепей. Наладили и производство пластин для бронежилетов, которых направили на нужды армии уже более 2 тысяч.

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