Ахметов занял твердую проукраинскую позицию еще в 2014 году в Донецке, – глава ДТЭК

Украинский бизнесмен еще в 2014 году четко определился со своей позицией по существованию украинского государства

Ринат Ахметов поддерживают Украину и территориальную ццелосность страны / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов подтвердил свою проукраинскую и проевропейскую позицию еще в 2014 году в Донецке, когда четко сказал, что счастливый Донбасс может быть только в составе Украины и что Донбассу не по пути с так называемым "ДНР".

Об этом в интервью изданию Экономическая правда заявил Максим Тимченко, генеральный директор принадлежащей Ринату Ахметову копании ДТЭК.

"В 2014 году он (Ринат Ахметов – прим.), находясь в Донецке, фактически под дулами автоматов, четко сказал, что счастливый Донбасс может быть только в составе Украины. Он прямо назвал так называемых "лидеров" так называемой "ДНР" проходимцами, которые ведут Донбасс к краху. Он заявил: "нам и Донбассу с т.н. "ДНР", не по пути". Если вы это называете "дипломатией" – то что же тогда является позицией? Это была твердая проукраинская позиция", – заявил Тимченко.



Глава ДТЭК подчеркнул, что это была четкая и однозначная позиция, публично озвучена бизнесменом непосредственно в украинском Донецке, который тогда уже был наводнен российскими боевиками.



"Я считаю, что в 2014 году позиция о том, что мы видим Донбасс в составе Украины, была достаточной. Когда сейчас начались военные действия, Ринат Ахметов тоже назвал все своими именами. У него позиция всегда очень прямолинейная, исходя из его принципов и жизненных ценностей", – добавил глава ДТЭК.



Напомним, с начала войны предприятия SCM, фонд Рината Ахметова и футбольный клуб Шахтер передали для нужды армии и на гуманитарные цели свыше 1,5 млрд грн.



Сам Ринат Ахметов публично заявил, что Украина обязательно победит в войне против России и он сделает все в своих силах, чтобы эту победу ускорить и помочь восстановить разрушенные Россией города. Действия же самой России она назвал преступными, а ее президента Путина – военным преступником.