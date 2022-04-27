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Ахметов занял твердую проукраинскую позицию еще в 2014 году в Донецке, – глава ДТЭК

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27 апреля, 11:08
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Украинский бизнесмен еще в 2014 году четко определился со своей позицией по существованию украинского государства
Ринат Ахметов поддерживают Украину и территориальную ццелосность страны
Ринат Ахметов поддерживают Украину и территориальную ццелосность страны / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня
Бизнесмен Ринат Ахметов подтвердил свою проукраинскую и проевропейскую позицию еще в 2014 году в Донецке, когда четко сказал, что счастливый Донбасс может быть только в составе Украины и что Донбассу не по пути с так называемым "ДНР".
Об этом в интервью изданию Экономическая правда заявил Максим Тимченко, генеральный директор принадлежащей Ринату Ахметову копании ДТЭК.
"В 2014 году он (Ринат Ахметов – прим.), находясь в Донецке, фактически под дулами автоматов, четко сказал, что счастливый Донбасс может быть только в составе Украины. Он прямо назвал так называемых "лидеров" так называемой "ДНР" проходимцами, которые ведут Донбасс к краху. Он заявил: "нам и Донбассу с т.н. "ДНР", не по пути". Если вы это называете "дипломатией" – то что же тогда является позицией? Это была твердая проукраинская позиция", – заявил Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что это была четкая и однозначная позиция, публично озвучена бизнесменом непосредственно в украинском Донецке, который тогда уже был наводнен российскими боевиками.

"Я считаю, что в 2014 году позиция о том, что мы видим Донбасс в составе Украины, была достаточной. Когда сейчас начались военные действия, Ринат Ахметов тоже назвал все своими именами. У него позиция всегда очень прямолинейная, исходя из его принципов и жизненных ценностей", – добавил глава ДТЭК.

Напомним, с начала войны предприятия SCM, фонд Рината Ахметова и футбольный клуб Шахтер передали для нужды армии и на гуманитарные цели свыше 1,5 млрд грн.

Сам Ринат Ахметов публично заявил, что Украина обязательно победит в войне против России и он сделает все в своих силах, чтобы эту победу ускорить и помочь восстановить разрушенные Россией города. Действия же самой России она назвал преступными, а ее президента Путина – военным преступником.
Ранее бизнесмен пообещал отстроить металлургические заводы в Мариуполе и восстановить город после победы Украины в войне против Росссии. Также мы рассказывали, как бизнес Рината Ахметова помогает украинской армии.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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