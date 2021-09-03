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Акции в Киеве и военные учения СНГ в Таджикистане и Казахстане – анонсы СЕГОДНЯ

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
3 сентября, 07:00
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В украинской столице в пятницу пройдут несколько акций, а в Таджикистане и Казахстане запланированы учения противовоздушной обороны
Под Радой пройдет акция против курения, а в Казахстане учения
Под Радой пройдет акция против курения, а в Казахстане учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 3 сентября в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 10:00 – акция "Школьный портфель без сигарет: как парламент может защитить детей от курения?" на площади Конституции возле Верховной Рады.
  • 11:00 – подписание Манифеста Марша равенства 2021. Организационный Комитет КиевПрайда 2021, общественные организации и политические силы публично подпишут Манифест с рядом требований к власти.
  • 12:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Соломенская, 3, к. 103). Трансляция.
  • 13:00 – пресс-брифинг на тему: "Женщины Крыма – жертвы репрессий" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).
  • 15:00 – концерт-благодарность врачам в рамках международного проекта "Музыкальная благодарность врачам при поддержке ВОЗ и ЮНЕСКО" на лужайке Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь".

За рубежом

  • Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в июле.
  • Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может пересмотреть суверенный рейтинг Казахстана.
  • Исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за август.
  • На территории Казахстана и Таджикистана 3-24 сентября пойдет следующий этап учений войск противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое Содружество 2021".

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