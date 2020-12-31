Акция "Сейф" завершилась – победителями стали более 60 человек

Шесть недель подряд участники со всей Украины пытались отгадать секретный 6-значный код от сейфа, установленного fintech-компанией Moneyveo. Ведь те, кто смог подобрать правильную комбинацию, получали денежные подарки. И вот организатор готов объявить итоги!

С 16 ноября по 28 декабря 2020 все пользователи сервиса Moneyveo, которые оформили кредит на любую сумму в течение действия акции, могли проверить свою интуицию. Для этого им требовалось угадать код от сейфа, который компания установила в столичном ТРЦ "SkyMall". Жители же других городов Украины могли наблюдать за ними на YouTube-канале "Будь Красава", где велась круглосуточная трансляция.

Призы ожидали тех, кто смог бы отгадать правильную последовательность 3, 4, 5 или 6 цифр. В первых трех случаях выигрыш составлял 1 000, 10 000 и 100 000 грн соответственно. Главный же приз за правильно подобранную 6-значную комбинацию был 1 000 000 грн!

Так, за 6 недель победителями акции стали более 60 человек! 54 из них смогли подобрать последовательность из 3 цифр. Еще 7 отгадали 4 цифры из кода. При этом самой результативной оказалась пятая неделя акции, когда победителями стали аж 24 человека.

Максим Параска, коммерческий директор Moneyveo, комментируя акцию, отмечает: "Мы обожаем вручать призы и делать приятности. И нам хотелось подготовить что-то очень особенное накануне зимних праздников, чтобы наши клиенты могли порадовать себя и своих близких какими-то интересными и неожиданными подарками. Которые они могли бы приобрести за выигранные деньги".

Напомним, что Манивео — первый сервис онлайн-кредитования в Украине. Более чем за 7 лет работы услугами компании воспользовались почти 1 000 000 человек. Ее лидерство подтверждают многочисленные награды и премии. Только в этом году компания стала обладателем наград в "Украинской народной премии", конкурсах "Звезда качества", "Бренд года" и "Выбор года", второй раз подряд вошла в список самых инновационных компаний Украины.

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