Посадят на крючок – кто громил Офис президента и как их будет "давить" МВД

"Сегодня" собрал подробности о тех, кому полиция вручает подозрения за события 20 марта, и что им грозит

24 марта Печерский суд избирает меру пресечения для нескольких активистов, которые участвовали в беспорядках возле Офиса президента. Высокопоставленный сотрудник МВД сообщил "Сегодня", что будут рассматривать дела Сергея Филимонова, Евгения Строканя, Алексея Белковского и Давида Гаджимурадова. Им всем уже предъявлены подозрения.

Реклама

Ранее суд вынес решение о домашнем аресте для еще одного активиста – Влада Сорда (Владислава Гранецкого-Стафийчука). По мнению МВД, именно Влад Сорд бил стекла в дверях здания ОП. Бил, кстати, голыми руками.

И это не все, кто, видимо, попал под раздачу. По данным "Сегодня", у МВД еще могут быть вопросы к Роману Ратушному, Вадиму Адамову, Олегу Кабезскому, Денису Мищенко. Мы выяснили, чем известны все эти люди и в чем заключается тактика МВД.

Не хотят огласки и беспорядков

За несколько часов до суда 24 марта спикер МВД Артем Шевченко все еще не уточнял фамилии активистов, которым будут избирать меру пресечения.

"Речь идет об активных участниках протеста, которым уже вручены подозрения", – сказал Шевченко "Сегодня".

При этом на уточняющий вопрос о том, кому именно будут избирать меру пресечения, в МВД не исключили, что среди них будет Вадим Адамов, который обрисовывал краской стекла на окнах здания Офиса президента.

Реклама

Вероятно, МВД не слишком хочет делиться подробностями. Это может привести к обострению ситуации. Пока что все спокойно. Возле Печерского суда Киева 24 марта, когда решался вопрос о мерах пресечения для активистов, стоял пикет из 30-40 человек. Но никакой агрессии.

Однако тактика МВД уже известна. Ее описал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Полиция не стала разгонять демонстрацию, чтобы не допустить ненужных жертв. Однако она зафиксировала всех подстрекателей и вандалов. А теперь намерена привлечь их к ответственности.

Видео: Сегодня

Филимонов из "Гонора" давно репетировал граффити-шоу

Один из самых ярких персонажей среди активистов, которые 24 марта утром ожидали избрания меры пресечения – Сергей Филимонов. У МВД с ним давние счеты.

Сергей Филимонов с женой возле здания Печерского суда Киева. Фото: facebook / serhii.filimonov.98

Реклама

В 2016 году Филимонов ударил по лицу главу Нацполиции Киева Андрея Крищенко. По другой версии, Крищенко первым начал и получил сдачи. Дело было во время атаки активистов на офис "Киевгорстроя". Активисты установили пикет и жгли файеры возле входа в знак протеста против вроде бы незаконной застройки.

Полиция тогда задержала 4 человека, но обвинения выдвинула только Филимонову. А суд Филимонова отпустил как ветерана боевых действия на Донбассе. Отдал на поруки "Азову".

Филимонов известен под прозвищами "Филя" и "Сын Перуна". Ему 26 лет, он с Позняков (район Киева), из многодетной семьи, фанат ФК "Динамо" Киев. Занимался вольной борьбой, учился в Высшем училище физкультуры. Вероятно, собирался делать спортивную карьеру, но передумал, вернулся в обычную школу. В 2018 году получил высшее образование.

Участвовал в событиях Революции Достоинства. Затем воевал добровольцем на Донбассе – в составе батальона "Азов". Участвовал в боях за Мариуполь, Марьинку, Гранитное, Иловайск. Там получил осколочное ранение руки и спины.

Читайте также: Большая мойка на Банковой: исполнителей еще выбирают, но работы уже начались (фото, видео)

Реклама

Вернувшись в Киев, принимал участие в ряде общественных проектов. Из интересного: Филимонов участвовал в задержании небезызвестного персонажа – Рафаэля Лусварги, бразильского наемника, воевавшего в "ДНР".

Также Филимонов принимал участие в массовых протестах в Гонконге в декабре 2019-го. Там, как известно, протестующие громили торговые центры, а также прицельно – кафе сетей Starbucks и Maxim’s Caterers.

Протесты в Гонконге не имели четко определенного лидера и координировались в соцсетях. Примерно так же координировали свои действия участники акций под ОП.

Одним из проектов Филимонова стал "Гонор" – неформальное движение молодежи. Ранее он возглавлял киевскую ячейку "азовской" партии "Национальный корпус", но у него что-то не заладилось в отношениях с руководителями "Азова". С 2019 года Филимонов ушел из партии. Тогда же приоритетом для него стал "Гонор".

"Гонор" известен тем, что устраивал концерты в Киеве для молодежи. Также это движение участвовало в массовых акциях – за справедливое расследование дела Кати Гандзюк, в защиту обвиняемых по делу об убийстве Шеремета.

Но в молодежной среде "Гонор" более всего известен за граффити. "Гонор" обещал хорошие призы за граффити с использованием названия организации. Как следствие, такие граффити стали появляться повсюду – на заборах, стенах домов, на вагонах городской электрички.

Фото: Instagram



Что, конечно, символично, с учетом того, как мощно и мастерски 20 марта был обрисован офис президента. Возможно, рекрутирование уличных художников изначально осуществлялось именно для того, чтобы в дальнейшем использовать их на уличных протестах.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Подозрение Филимонову вручили 23 марта – "за нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, осуществленные с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" – ст. 296, ч. 4 Криминального кодекса Украины. Санкция в данном случае предусматривает лишение свободы на три года минимум.

Строкань отрицает, что на Банковой был вандализм

Полиция также уже вручила подозрение Евгению Строканю. Это тоже произошло 23 марта. Как сообщил сам Строкань в "Телеграм", полиция за ним следила. Подозрение вручили во дворе дома одного из его приятелей. Статья та же – 296, ч. 4. Все, кто проходит по делу Офиса президента, получают обвинение по одной и той же статье.

Строкань – бывший доброволец, ветеран батальона "Айдар". В прошлом созыве Верховной Рады работал помощником депутата от фракции РПЛ Игоря Мосийчука. Сейчас возглавляет общественную организацию "Невідомий патріот". НП участвует во многих акциях с Рухом опору капітуляції (РОК), который с 2019 года "кошмарит" Зеленского.

На ФБ-странице "Невідомого патріоту" есть посылы о том, что нынешняя власть в Украине – агенты Кремля. Также В НП сформулировали позицию по поводу ситуации с Офисом президента. Там не согласны, что раскрашенные стены ОП – это вандализм.

"Вандализм имеет целью просто разрушение, а не конкретный информационный посыл".

Неизвестные патриоты отметились во время процесса над главой "Укрбуда" Максимом Микитасем. 31 декабря они устроили митинг у здания Шевченковского суда Киева, где требовали отпустить Микитася и посадить замглавы ОП Олега Татарова.

Евгений Строкань, лидер организации "Невідомі патріоти". Фото: Facebook



Роман Ратушный – один из студентов, избитых "Беркутом" на Майдане

На данный момент о подозрении МВД Роману Ратушному ничего не известно. Но его, как активного участника вандализма на Банковой, упоминает замминистра МВД Антон Геращенко в своем ФБ. В связи с этим Ратушный уже потребовал извинений от руководства МВД, направив туда свое заявление. Он категорически отрицает какую-либо свою причастность к вандализму. А также требует извинений от Антона Геращенко. При этом в своем ФБ называет Геращенко "мусорской головой".

Роман – сын известного киевского журналиста и активиста Тараса Ратушного. Старший Ратушный участвовал в деятельности общественной организации "Збережи старий Київ", выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Как журналист, работал в том числе в горячих точках.

Читайте также: Чем погром на Банковой отличается от штурма Капитолия

Сын Роман пошел по стопам отца. Он возглавляет общественную организацию "Захистимо Протасів Яр", которая выступает против коммерческой застройки этого урочища. На этой почве у младшего Ратушного в 2019 году случился конфликт с политиком и бизнесменом из Днепра Геннадием Корбаном. Ратушный даже опубликовал переписку, в которой Корбан ему угрожает расправой. Но сам Корбан отрицает как действительность этой переписки, так и свое отношение к проекту застройки зеленой зоны в Протасовом Яру.

Ранее Ратушный работал аналитиком в партии "УКРОП". Одним из руководителей этой партии был именно Корбан.

В 2020-м Ратушный был 20-м номером в списке партии УДАР Виталия Кличко на выборах в Киевсовет. Однако заручиться поддержкой избирателей он не смог и депутатом не стал, набрав около 1000 голосов избирателей.

В последние годы Ратушный и его общественная организация тесно связаны с "Гонором" Филимонова. Они неоднократно вместе проводили публичные акции.

Роман Ратушный. Фото: Facebook / r.ratushnyy

И все остальные

О других подозреваемых, которым суд должен избрать меру пресечения, мало что известно. Так, Алексей Белковский, заседание по которому было также запланировано на 24 марта, – активист движения "Гонор". Ему 24 года, киевлянин. Его подозревают в поджоге дверей в Офис президента. Об этом он сам сообщил в комментарии "Сегодня".

"Мне вручили подозрение – якобы я поджег двери. Уточнили, возможно, это человек, схожий со мной. Говорили, что это определили по вещам. Как это можно было определить по вещам? Обнародовали мои фотографии", – сказал Белковский, которого мы встретили возле входа в Печерский суд накануне рассмотрения его дела.

Алексей Белковский. Фото: segodnya.ua

Давид Гаджимурадов – житель Ровно, спортивный тренер. Работал на автомойке. 24 года, образование среднее специальное. В отличие от других участников, полиция его задержала. Об этом рассказывает Сергей Филимонов.

"В Ровно вообще пацана скрутили и силой запихали в машину. В любом случае не дали доступ адвоката", – написал Филимонов в ФБ.

Давид Гаджимурадов. Фото: work.ua

Cработает ли тактика полиции

Вопрос, который не дает покоя. Ряд активистов, против которых начались расследования в МВД, известные люди, ветераны войны или герои Майдана. Посадить их – это получить вместо одного Стерненко еще с десяток. Особенно, если брать во внимание, что в тюрьму их хотят отправить за то, что они разрисовали краской стены Офиса президента. Ну или разбили там стекла.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, у полиции иная цель. Она в том, чтобы заставить активистов сидеть по домам:

"Пока что эта тактика больше напоминает попытку подвесить организаторов акции на крючок. Заставить их ходить по судам, искать адвокатов. Это юридическое давление, и с учетом меры пресечения – ограничение возможности организовывать новые протесты. Так это работает. По моему мнению, это гибридная тактика. В других странах правоохранительные структуры в первую очередь останавливают правонарушения. То есть, не позволяют громить государственные объекты, разгоняют людей, которые нарушают правила проведения публичных мероприятий. А уже потом пытаются бороться с лидерами, организаторами такого рода протестов".

Также, по словам Бортника, избранная полицией тактика может не иметь успеха. Причина – структура протестов, в которой нет единого центра.

"У нас таких лидеров очень много. Это протестное движение, вероятно, имеет не один, а сразу несколько источников вдохновения – информационно и финансово. Но оно не имеет явных лидеров. Поэтому такая работа по лидерам, наверное, не очень эффективна", – отмечает Бортник.

Так же, по мнению эксперта, МВД поменяло тактику противодействия митингам. Изначально полиция брала курс на то, чтобы не вмешиваться в протесты. Но изменила его. Причина, как считает Бортник, давление со стороны Офиса президента.

"Тактика МВД в отношении протестов видоизменялась. Изначально звучали заявления, что мы избежали провокаций. То потом риторика МВД ожесточилась. Начали звучать заявления о неонацистах, экстремистах и что этих людей необходимо максимально наказывать. Думаю, это произошло под давлением офиса президента на МВД".

Как сообщал "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", пускали в ход файеры, дымовые шашки, петарды, "коктейли Молотова", а в конце акции устроили салют. В Офисе президента ущерб оценили в примерно 2 млн грн.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама