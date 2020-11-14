Українська
$ 28,2
33,27
  1. Последние новости Украины

Активизация работы ТКГ и План действий: о чем говорили советники "нормандской четверки"

14 ноября, 01:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Франция и Германия поддержали Украину

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости принять документ, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату.

Реклама

С таким заявлением Ермак выступил во время рабочей встречи внешнеполитических советников лидеров государств "Нормандской четверки", передает пресс-служба Офиса президента.

Ермак также рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений". Мы рассматриваем этот документ как относящийся имплементации Минских соглашений в работе ТКГ", – сказал Ермак.

Представители Германии и Франции Ян Гекер и Эммануэль Бонн поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ.

В тренде
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Реклама

Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ на Луганщине.

В то же время политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.

Напомним, Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, однако боевики блокируют работу шести открытых КПВВ и не пропускают людей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина ТКГ Андрей Ермак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Большей глупости я не видел": мэр Черкасс выступил против карантина выходного дняДругие регионы
Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в
Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в "Феофании"Политика
Зеленский и Ермак попали в больницу
Зеленский и Ермак попали в больницуПолитика
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города против
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города противУкраина
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы
Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять