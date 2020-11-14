Активизация работы ТКГ и План действий: о чем говорили советники "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости принять документ, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату.

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С таким заявлением Ермак выступил во время рабочей встречи внешнеполитических советников лидеров государств "Нормандской четверки", передает пресс-служба Офиса президента.

Ермак также рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений". Мы рассматриваем этот документ как относящийся имплементации Минских соглашений в работе ТКГ", – сказал Ермак.

Представители Германии и Франции Ян Гекер и Эммануэль Бонн поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ.

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Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ на Луганщине.

В то же время политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.

Напомним, Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, однако боевики блокируют работу шести открытых КПВВ и не пропускают людей.

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