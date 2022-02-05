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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Аллергию на холод признали болезнью: как она проявляется и как защититься (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 февраля, 20:55
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Самые уязвимые к холоду – дети, потому что их кожа еще слишком тонкая, чтобы выдержать морозы

Медицина официально признала заболеванием аллергию на холод. Мы расспросили врачей, как защитить свое тело от морозного воздействия, и у кого может возникать аллергия.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Прогуляйтесь зимой и у вас красные щеки или красные руки. Это все может свидетельствовать не только о морозе на улице, но и о том, что, вероятно, у вас аллергия на холод.

Нулевая температура с высокой влажностью и колючим ветром – именно такая погода, по словам дерматолога, самая агрессивная для открытых частей тела.

Как проявляется аллергия на холод

Сухость и покраснение – предвестники самой распространенной разновидности холодовой аллергии – контактного дерматита.

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"Пациенты бесконтрольно используют антисептики и жесткие антибактериальные мыла, которые также пересушивают кожу. Соединяется действие низкой температуры – возникает контактный дерматит", – рассказала дерматовенеролог Анна Коваленко.

Самые уязвимые к холоду – дети, потому что их кожа буквально еще тонкая. Коварство холодовой аллергии в том, что поврежденная кожа уже не является барьером для инфекций.

"Увеличивается возможность для бактериального поражения – или грибкового, или вирусного, это уже лечить труднее и нуждается в более серьезной терапии", – пояснила дерматолог.

Разновидности аллергии

Еще одна разновидность аллергии на холод – болезнь Рейно – вообще лечит хирург. Побеление или посинение рук из-за спазма сосудов может появиться даже через несколько минут на холоде. Подвержены ему преимущественно молодые женщины.

"Резкая боль, спазм, резкое побледнение конечностей, которое может возникать даже при мытье посуды. Что холодовая аллергия, что болезнь Рейно в большинстве случаев возникает у женщин за счет особенностей нейроэндокринной системы", – пояснил сосудистый хирург Дмитрий Макивчук.

Врачи не советуют лечить холодовую аллергию отварами или настойками трав – они могут привести к еще большей аллергической реакции. Лучше обратиться к специалисту. Предотвратить аллергию поможет и правильный уход за кожей – смазывать руки и лицо кремом, а на холод – не выходить без перчаток и шапки – еще и надевать их в теплом помещении.

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