Америка, Британия, Австралия: в каких странах мира дети идут в школу с 5 лет

В каждой стране образовательная система по своему уникальна: от длительности обучения и каникул до предметов, которые входят в программу

Так, к примеру, летние каникулы в Италии длятся не больше 10 дней, а американские школьники могут сами составлять себе программу, выбирая предметы, соответствующие их дальнейшим целям. В Британии дети идут в первый класс с 4 лет, а в Бразилии и Южной Корее – получают аттестат об окончании средней школы в 18 лет.

В Украине, школьниками становятся в 6 лет, после чего им предстоит учиться 12 классов. Таким образом заканчивать среднее образование украинцы будут в 18-19 лет, что не особо радует родителей. Это одна из причин критики нашей 12-летки: мол, доучиваться дети не будут и "просиживать штаны" за школьной партой в таком возрасте – уж слишком.

В МОН, тем временем, который год продолжают обсуждать параметры качественного и комфортного среднего образования. От 12-летки, как заявили, отказываться не будут. Но допускают возможность начала школы с 5 лет.

"Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - написал и.о. министра образования Сергей Шкарлет в своем тг-канале.

Пока МОН думает, а общественность обсуждает, можно сделать анализ, в каких странах мира дети идут в школу с 5 лет и чем там занимаются.

/ Фото: Pixabay

Австралия

В Австралии дети начинают посещать школу с пятилетнего возраста. Образование здесь обязательно. В стране есть нулевой и двенадцатый классы, то есть школьники учатся в целом 13 лет. Но уже после десятого класса они имеют право окончить школу, хотя большинство все же продолжает учебу, чтобы потом поступить в институты.

Нидерланды

Система обучения в Нидерландах очень необычна. Во-первых, дети идут в школу в пять лет, а некоторые даже в четыре. Образовательное учреждение включает в себя всего восемь начальных классов и пять — средних и старших. Следовательно, молодые люди посещают школу 13 лет. В 18 лет каждый гражданин Нидерландов должен иметь законченное школьное образование.

Весь процесс уроков в образовательном учреждении проходит в виде игр и образовательный развлечений, чтобы дети с первого класса учились общению, работе в команде и познавали мир. Первые два года в школе напоминают детский сад.

США

Возраст начала обучения в США варьируется в зависимости от штата. В трех штатах дети идут в школу в 5 лет, в 18 штатах – в 6 лет, в 29 штатах – в 7 лет. В штатах США нет единства по вопросам обучения, в каждом из них действует свой образовательный стандарт.

Так, например, учиться в школе Калифорнии и Северной Каролине можно совершенно по-разному. Отличается не только возраст начала обучения, но даже даты семестров и набор предметов.

Более того, в США нет общего расписания занятий у школьников. Для того, чтобы получить диплом, нужно получить определенное количество кредитов (баллов) по каждому направлению. Курсы, за посещение которых школьник получит эти кредиты, он выбирает сам.

Испания

Дети идут в школу с 3 лет. С 3 и до 6 лет они учатся в детской школе, данный этап называется "infantil". Во многом она схожа с нашим дошкольным образованием, но есть важные моменты: дети спят только в первом классе данной школы, т.е. только трехлетние детки; изучают 2-3 языка (это зависит от школы) и основные предметы; ребенок в обязательном порядке должен научиться читать, писать и считать до начала следующего этапа образования, которым является начальная школа.

В начальной школе "primaria" дети учатся 6 лет – с 6 до 12 лет, затем переходят в среднюю школу "secundaria", в которой учатся до 16 лет, и если хотят учиться в дальнейшем в университете, они должны окончить старшую школу "bachillerato", в которой учатся 2 года.

Турция

В Турции существует обязательная подготовительная школа для детей 3-4 лет. Там их учат турецкому и английскому языкам, математике, музыке. Большинство таких школ — частные.

Далее ребенок идет в начальную школу, в возрасте 5,5 года. В этом возрасте для них начинается полноценный школьный первый класс.

Великобритания

Дети идут в школу в возрасте 4-5 лет. Школьники проходят следующие этапы обучения: Preparatory School (4-11 лет); Secondary School (11-14 лет); GCSE (14-16 лет); A-Levels (16-18 лет).

В возрасте 15-16 лет школьники сдают экзамены GCSE (General Course of Secondary Education). Таким образом, завершается их обязательное обучение. И только те, кто готовится к поступлению в колледж, учатся дополнительные еще два года на программе A-Levels.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии существует обязательная подготовительная школа для детей с 4 лет. В 5-6 лет они идут в первый класс.

Система школьного образования Новой Зеландии близка к британской.

Напомним, что 12-летнее школьное образование в Украине ввели в 2018 году. И задуманной профилизации старших классов (11-12 класс) у нас еще пока не произошло.

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