Американца подозревают в "минировании" здания ГБР в Киеве

Гражданину США грозит до шести лет заключения

Государственное бюро расследований Украины разоблачило гражданина Соединенных Штатов в ложных сообщениях о минировании здания ГБР в Киеве.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

"12 ноября 2020 года на линию "102" с мобильного телефона поступило анонимное сообщение о заминировании здания Государственного бюро расследований... Работники УОЛБ ГБР совместно с ГУ НП г. Киева и взрывотехнической службой провели обследование административного здания ГБР на предмет выявления взрывоопасных устройств. По результатам осмотра никаких взрывоопасных устройств не обнаружено", – рассказали в ГБР.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УОЛБ ГБР получили информацию о человеке, который сообщил о минировании админздания ГБР, и установили его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США.

Реклама

Информацию об американце передали работникам Голосеевского управления Нацполиции Киева для дальнейшего сообщения о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В тренде Оргкомитет определил лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью ч. 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о об угрозе безопасности граждан), что предусматривает от двух до шести лет заключения.

Ранее мы сообщали, что полиция оцепила здание Верховной Рады после анонимного сообщения о минировании, но впоследствии там не нашли никаких взрывоопасных предметов.

Напомним, 1 ноября в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона и в тот же день был задержан "минер".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама