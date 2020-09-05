Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян: видео

Российские оккупационные войска в Крыму подняли сразу восемь истребителей на перехват стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52Н, которые патрулировали побережье Азовского моря в воздушном пространстве Украины. Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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"Не два, как говорят СМИ, а сразу три стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов Америки В-52Н вчера патрулировали побережье Азовского моря в воздушном пространстве Украины. Такая формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа", – говорится в сообщении.

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Как отмечают украинские военные со ссылкой на экспертов, действиями россиян успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО – "получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника".

Патрулирование над Азовском море. Источник: facebook.com/kpszsu

Напомним, ранее американский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма. Полет патрульным самолетом ВМС США P-8A Poseidon выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от полуострова.

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