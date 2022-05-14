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Американский генерал рассказал, как Украина может избежать сценария долгой войны

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 мая, 08:28
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Уэсли Кларк считает, что Украина должна использовать окно возможностей и перейти на стандарты НАТО
Уэсли Кларк считает, если Украина получит должное оборудование, вооружение и технику, то мир сможет избежать затяжной войны
Уэсли Кларк считает, если Украина получит должное оборудование, вооружение и технику, то мир сможет избежать затяжной войны / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Генерал армии США Уэсли Кларк считает, что Украина может избежать сценария долгой войны. Для этого требуется вооружение, логистические возможности и данные разведки. Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации, поэтому россиянам нельзя позволить это сделать.

Об этом четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк заявил во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшую эскалацию. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильной, нечестной, неразумной и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война", – подчеркнул он.

Уэсли Кларк объяснил, почему нельзя мириться со стратегией долговременной войны в Украине:

"Во-первых, из-за того, что она сделает с Украиной. Но, кроме того, может вовлечься Китай, и Россия может мобилизовать дополнительные войска, и это не та стратегия, с которой мы можем мириться".

Генерал считает, что предупредить такой сценарий можно несколькими способами:

"Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска".

Но для этого украинскому войску необходимо вооружение, логистические возможности и данные разведки, говорит генерал.

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"Нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти, если хотите, котлы или оцепление в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и т.д. И для этого нужны надлежащие логистические возможности и соответствующие данные разведки", – отметил Уэсли Кларк.

Генерал считает, что Украина должна использовать окно возможностей и перейти на стандарты НАТО.

"Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит должное оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны", – сказал Кларк.

По его мнению, у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.

"Конечно, они полагают, что они будут постоянно наступать и использовать огневую силу. Но этого нельзя им разрешить делать", – подчеркнул генерал армии США.

Ранее мы сообщали о том, что Россия угрожает новой войной. В этот раз Швеции и Финляндии, если они вступят в НАТО.

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