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Американский телеканал CNN "присоединил" Харьков к России

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 января, 04:58
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Неприятный инцидент произошел во время трансляции новостного сюжета
20 секунд надпись была в эфире/Коллаж: "Сегодня"
20 секунд надпись была в эфире/Коллаж: "Сегодня"

Американский телеканал CNN в своем сюжете обозначил Харьков русским городом. Надпись "Харьков, Россия" была во время транслирования новостного материала.

Фото с "русским" Харьковом обнародовали в Telegram-канале "НеМалахов".

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Подробности

CNN показал сюжет, в котором рассказывалось о ситуации вокруг Украины. В течение 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись "Харьков, Россия", что обозначает, по мнению телеканала, место проведения учений ВС Российской Федерации.

Угроза полномасштабной войны

  • В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
  • В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
  • Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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