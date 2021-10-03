Ампутация руки и переломы ребер: под Запорожьем мужчина попал под катер

На месте происшествия работала фельдшерская и реанимационная бригады

Мужчина попал под моторную лодку / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Беленькое Запорожского района 2 октября 34-летний мужчина попал под моторную лодку.

Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

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На месте происшествия работала фельдшерская и реанимационная бригады. Пострадавшего госпитализировали.

Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки, закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, а также пневмоторакс.

В этот же день в селе Беленькое Запорожского района повесился 56-летний мужчина. Бригада, прибывшая на вызов, констатировала смерть.

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В Николаевской области мужчина сжег заживо свою тещу

64-летний мужчина и его 84-летняя теща поссорились. Из-за этого пьяный зять облил женщину бензином и поджег ее. Огонь перекинулся и на дом. В полицию обратилась соседка семьи. На место приехали также спасатели, но пенсионерку в доме нашли уже мертвой.

Наказание

Мужчину задержали. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ненаказанное домашнее насилие

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В 2020 году в Украине зафиксировали 211 362 обращения о насилии в семье. Нерассмотренных дел осталось 683.

В Украине в 2020 году за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м таких приговоров было вчетверо меньше – 225.

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